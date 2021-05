Diáspora respalda en el exterior acciones de presidente Nayib Bukele

Ezequiel Linares

@EzequielLinar12

En el Parque MacArthur, en Los Ángeles California, Estados Unidos, se concentró un grupo de la diáspora salvadoreña para respaldar al presidente Nayib Bukele, y apoya los cambios que realiza el Ejecutivo, a través de la mayoría calificada del partido del presidente en el congreso salvadoreño.

Un manifestante en la concentración dijo que el salvadoreño en California se va a organizar. “Vi que tenía mucho alcance la concentración, pero jamás iba a creer que estuviera mucha gente en la concentración, siguen llegando personas y la verdad esto es sorprendente y aquí podemos ver que el pueblo está con el presidente, Nayib Bukele y de los diputados actuales”, dijo en redes sociales.

También dijo que las personas que estuvieron entre el jueves y viernes, no representan al pueblo. “Hay que darle y seguir apoyando al pueblo”, reiteró el manifestante.

Además, hicieron un llamado a la diplomacia de Estados Unidos a que respeten la democracia de El Salvador “y que, si quieren hablar de dictadura, investiguen lo que significa”.

Una usuluteca, de nombre Ana Uceda, también se hizo presente y dijo que: “A mi me mataron a un sobrino y a un primo, quienes, los mareros, y la guerrilla del FMLN me acuerdo hace 35 años y ya no permitimos seguir aguantando eso y Kamala Harris no te metas en nuestro país deja que nuestro presidente trabaje con nosotros, es demasiado y te invitamos a que vayas a nuestro país y hables con nuestra gente”.

Finalmente, los manifestantes dijeron que desde el exterior estarán apoyando al mandatario salvadoreño.

Por lo anterior, el presidente de la República, Nayib Bukele escribió en su cuenta de twitter: “¿Cómo no amar a nuestra diáspora? Como país, durante toda nuestra historia, les dimos tan poco y ellos responden dándonos tanto (…)”.

“Este día (domingo), un grupo de connacionales en Estados Unidos se reunió en Washington D.C. para reiterar el respaldo al mandatario salvadoreño”, dijo.