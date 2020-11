Día Nacional de Oración sin interrupción en 2020

Yaneth Estrada

En medio de una dura crisis, muerte, convulsión política, desempleo y efectación económica, los miembros del Comité Nacional de la Oración anunciaron que el próximo lunes 23 de noviembre se realizará el “Día Nacional de la Oración”.

La cita para quienes deseen “hablar con Dios” será en la plaza Gerardo Barrios, de 4:00 a 7:00 pm, cumpliendo estrictas medidas de bioseguridad para evitar contagios de la COVID-19.

“Este año no es la excepción, la iglesia nunca se ha detenido, ni ante pandemias, ni ante huracanes, ni dificultades, es más, tenemos claro cómo Comité que llueve o truene, ese día vamos a estar en esa actividad, por eso hacemos una invitación para todos, y les aclaramos que es importante que se use mascarilla, alcohol gel, el distanciamiento social, y si hubiese personas que no llevan mascarilla, el equipo tendrá para proporcionar, igual alcohol gel”, explicó el pastor Julio Merino.

Asimismo, el líder religioso comentó que “el Decreto 161 emitido por la Asamblea Legislativa, nos da la oportunidad de hacer valer un derecho como Iglesia, a la vez, de un deber moral que tenemos que es orar por la familia salvadoreña. Los hijos de Dios tenemos un gran impacto en este país, los Órganos de Estado deberán reconocer que la Iglesia Cristiana, Evangélica, es importante e imprescindible en está nación. Somos más de 3 millones de cristianos evangélicos que estaremos orando, pidiéndole a Dios por nuestro país, más salvadoreños en diferentes partes del mundo que quieran apoyar”.

Pero ¿Qué es la oración?

Para los expertos, la oración es un diálogo entre Dios y los hombres. El hombre ha sido creado para glorificar a Dios, a través de la oración se le da gloria, de lo cual el ser humano se beneficia espiritualmente, recibiendo el Amor del Padre por la comunión con Jesucristo a través del Espíritu Santo.

Según la programación, en la música estarán Joel Ruano, Marina de Ruano, Ricardo Quinteros, Herbeth Solano, Camila Maltés y DKC Nexus.

La reflexión bíblica estará a cargo del Pastor Dagoberto Miranda.

Mientras que las oraciones se harán por grupos, la Cadena ASDER a las 12:45 del medio día, la Oración en las afueras de Casa Presidencial a las 9:00 a.m, Oración en las afueras de la Asamblea Legislativa a las 10:00 y Oración en la afueras de la Corte Suprema de Justicia a las 11:00 a. m.

Por una iniciativa de un grupo de salvadoreños, en 2003, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto número 161, el cual declara cada 23 de noviembre el Día Nacional de la Oración. Debieron pasar muchos años para que la petición fuera tomada en cuenta en el Congreso y se promulgara, recuerdan.