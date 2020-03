Día internacional de la mujer (8 de marzo)

El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

El tema elegido para el Día Internacional de la Mujer 2020, que se celebra cada 8 de marzo, es “Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”.

La campaña Generación Igualdad reunirá a personas de todos los géneros, edades, orígenes étnicos, razas, religiones y países, para impulsar acciones que creen el mundo igualitario que merecemos, busca movilizar a todas las personas para eliminar la violencia de género; exigimos justicia económica y derechos para todas las personas; autonomía sobre los propios cuerpos, derecho a la salud sexual y reproductiva; y acciones feministas por la justicia climática. Queremos tecnología e innovación para la igualdad de género; y liderazgo feminista.

En su mensaje con motivo de esta fecha, Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres expresó: “En la actualidad, no tenemos un mundo igualitario, y las mujeres están enojadas y preocupadas por el futuro. Están radicalmente impacientes por lograr un cambio. Es una impaciencia que tiene raíces profundas y que se ha estado gestando por años. Tenemos algunos cambios positivos para celebrar. Por ejemplo, disminuyó un 38 % el índice de mortalidad materna desde el año 2000. Un total de 131 países realizaron reformas legales para apoyar la igualdad de género y abordar la discriminación. La discriminación contra las mujeres se legisló en muchos países hace 25 años. Hoy en día, más de tres cuartos de los países aplican leyes contra la violencia doméstica. Por otra parte, el número de niñas que asisten a la escuela es mayor que nunca, y a nivel mundial participan más mujeres que hombres en la educación terciaria. Si bien hubo avances, ningún país ha logrado la igualdad de género. Aún no hemos puesto lo mejor de nosotros. En todos los países, siguen existiendo problemas, aunque muchos de ellos no son insuperables”.

El Salvador ha tenido importantes avances y conquistas en equidad e igualdad de género, como leyes, programas y proyectos, pero que avanzan a paso lento en su aplicación. Todavía se debe luchar por una educación con igualdad y equidad de género, por un derecho a vivir sin violencia, a la organización y movilización, a un trabajo digno y principalmente al fin del feminicidio y pronta justicia para las víctimas.

CIDEP envía un fraternal saludo a todas las mujeres salvadoreñas que luchan cada día por sacar adelante a sus familias y garantizarles una mejor calidad de vida. También hace un llamado a todas y todos a dirigir mayor atención a los derechos de las mujeres y a promover la equidad e igualdad de género en El Salvador.