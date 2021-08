Día Internacional de la Juventud

Blanca Flor Bonilla

Luchadora Social por los Derechos Humanos

La juventud es una etapa de la vida donde se concretan en las personas las oportunidades que la sociedad, las instituciones del Estado y las familias les han brindado. En esta etapa se decide qué clase de persona se desea ser, y se trabaja por llegar a ser esa persona. No obstante, esto no significa que a los 50 años no se pueda cambiar de opinión, ni de camino.

Para brindar las mejores condiciones a la juventud se requiere previamente atender adecuadamente a las niñas, niños y adolescentes, pues son los futuros jóvenes. Antes de llegar a esta etapa se fundamentan su futuro, valores, educación, preparación para la vida y para ser personas de provecho para la sociedad, posibilitando que actúen como agentes de cambio social, desarrollo económico y progreso, desde la etapa de juventud y durante la adultez.

La importancia del activismo en la juventud es mucha, ya que ayuda a los jóvenes a aprovechar su tiempo libre en lugar de que estén malgastando el tiempo en cosas sin provecho. El activismo es trabajo voluntario, se enfoca en estar en acción en alguna obra pública, política, religiosa, cultural, artística, ecologista.

De acuerdo a ONU MUJERES, las y los jóvenes aportan un segundo aire para continuar los cambios en las sociedades, una nueva visión para ver las cosas desde perspectivas diferentes, energía renovada para el largo camino que se extiende por delante y una capacidad firme de adaptación al cambio, a pesar de que ellas y ellos también enfrentan desafíos complejos y vulnerabilidades provocadas por la pandemia del COVID 19.

Más de una de cada seis personas jóvenes ha dejado de trabajar desde el inicio de la pandemia: las mujeres jóvenes y la juventud no binaria son los grupos más afectados debido al número elevado que representan en la economía informal y en los trabajos peor remunerados, con menor seguridad y protección respecto a sus homólogos hombres. Probablemente, las escasas oportunidades económicas y el cierre de escuelas conducirán a un aumento del trabajo infantil y la explotación de mujeres, niñas y jóvenes de géneros no binarios.

La juventud también está saliendo a las calles y alzando la voz en las redes sociales de todo el mundo para hacer frente a la discriminación sistémica expuesta por la pandemia y las crisis mundiales que la acompañan.

Se celebra el liderazgo, la creatividad y el compromiso que estas personas jóvenes aportan en defensa de la igualdad de género y la justicia racial, en protección de sus derechos sexuales y reproductivos, en la acción climática, en la distribución justa de los bienes sociales y económicos y para poner fin al acoso sexual y al matrimonio infantil.

La reciente movilización mundial por la justicia racial, liderada por personas jóvenes, ha demostrado cómo los sistemas que perpetúan la desigualdad pueden transformarse, abriendo camino hacia la construcción de sociedades más igualitarias, unificadas y resilientes, dando ejemplo a toda la humanidad.

Las Naciones Unidas celebran debates temáticos y campañas de información en todo el mundo para lograr que los Estados Miembros y sus pueblos comprendan las necesidades de los jóvenes, implementen políticas que les ayuden a superar los desafíos que enfrentan y les alienten a formar parte de los procesos de toma de decisión. En este sentido, se requiere forjar liderazgos intergeneracionales donde se comparta el poder y la responsabilidad de las acciones del presente y del futuro.

El UNFPA defiende los derechos de la juventud y trabaja con la finalidad de permitirle alcanzar su potencial. Ha promovido su autonomía corporal, haciendo saber que las personas jóvenes tienen derecho a tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus respectivos futuros. También se reconocen todos los esfuerzos y contribuciones de las y los jóvenes dirigidos a corregir los males del mundo. Algunas personas jóvenes ya son dirigentes, otras lo serán en el futuro. Saben muy bien que nada cambiará si permanecen al margen; saben bien que el cambio sólo ocurre cuando se ponen de pie y entran en acción.

Durante el Foro de la Juventud del Consejo Económico y Social de 2021, la juventud que participó planteó, entre otras cuestiones y prioridades, el impacto de la pandemia de COVID-19 y su efecto en la salud, el medio ambiente y los sistemas alimentarios. Las y los jóvenes participantes subrayaron la importancia de trabajar en pro de sistemas alimentarios más equitativos. También se planteó que para que la juventud pueda tomar decisiones correctas sobre su alimentación debe haber más educación en todo el mundo sobre las opciones más saludables y sostenibles tanto para las personas como para el medio ambiente.

Además, se formularon recomendaciones sobre cómo facilitar la capacidad adecuada para la resiliencia de los sistemas alimentarios, sobre todo durante la pandemia de COVID-19 y después de ella.