Deuda de alcaldía de San Salvador supera los 30 millones de dólares, dice Mario Durán 

Yaneth Estrada

@caricheop

El alcalde de Nuevas Ideas por San Salvador, Mario Durán, explicó que hasta el 28 de febrero de este año, la deuda de la comuna asciende a los 30 millones de dólares en cuentas que no tienen porque estar vacías. «Nosotros no entendemos como no se pudo dar mantenimiento a las cosas más básicas, como la compra de combustible para los camiones de desechos sólidos, ahora nosotros hemos tenido que llegar a la empresa privada para pedir que nos colaboren para poder salir este día, gracias a Dios ellos tuvieron la confianza en el Alcalde y ya están trabajando con nosotros en la recolección de basura», dijo Durán.