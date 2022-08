Detienen a 18 personas por conducción peligrosa en período vacacional

Alma Vilches

A fin de disminuir la siniestralidad vial en el país durante las vacaciones agostinas, el Viceministerio de Transporte (VMT) impulsa diferentes acciones como controles al transporte colectivo y de carga, campañas permanentes de educación vial y dispositivos antidopaje que hasta la fecha han sacado de circulación a 18 conductores peligrosos.

El director general de Protección Civil, Luis Amaya, informó que desde el inicio del Plan Vacaciones Seguras han atendido 121 accidentes viales, cuyas causas siguen siendo el abuso de velocidad, distracción al volante y conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Asimismo, recomendó no utilizar el teléfono celular al momento de conducir, respetar los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad y en especial, no tomar bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancias.

También indicó que se contabilizan 27 rescates acuático, de las cuales 12 corresponden a personas son adultas y 15 menores de edad, 9 fueron simples y 18 profundos. Estos rescates ocurrieron en San Diego, playa Los Blancos, El Zonte, La Libertad, El Esterón, La Unión y playa El Metalio.

Además, Bomberos atendió cuatro incendios, tres en vehículos y uno estructural, y un enjambre de abejas, donde una persona identificada como Salvador López de 70 años, perdió la vida y 60 más resultaron afectadas, en la cancha de la colonia Popotlán II de Apopa.

Campaña “Nada es por accidente”

Para disminuir los accidentes viales y como medida preventiva en las vacaciones agostinas, el VMT lanzó la campaña “Nada es por accidente”, la cual consiste en colocar en diferentes puntos, vehículos que han estado involucrados en percances, con el propósito de hacer conciencia en la importancia de respetar las leyes de tránsito.

“La campaña busca generar conciencia para que manejemos más despacio, seamos conductores más responsables y reducir la tasa de accidentes, manejar por debajo de los límites de velocidad es uno de los elementos principales que podemos controlar para evitar los impactos de un siniestro”, manifestó el titular del VMT, Saúl Castelar.

Externó que la accidentalidad vial tiende a tomar la primera plana en los períodos de vacaciones, pero es prevenible si se cumplen las recomendaciones, como no conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ya que el número de detenidos por este delito ha aumentado los primeros días de vacaciones; también, manejar dentro de los límites de velocidad y respetar las leyes de tránsito.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, indicó que este año hay una mayor cantidad de accidentes por distracción del conductor, muchos van viendo el celular u otras cosas, esta es la primera causa de accidentes viales, seguida por invadir carril; no respetar señales de tránsito; no guardar distancia, velocidad inadecuada y conducir en estado de ebriedad.