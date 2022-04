Después de dos semanas desde su exitoso regreso a la escena musical Paulo Londra

Iris Gálvez

La superestrella argentina, Paulo Londra, vuelve a causar furor a nivel mundial con el lanzamiento de su segundo sencillo desde su regreso a la escena musical titulado “Chance”. La canción y su video oficial están disponibles a partir de hoy en todas las plataformas digitales.

“Chance”, escrita por Paulo Londra y producida por Federico Vindver, continúa demostrando la alucinante versatilidad musical que posee el artista cordobés, quien una vez más se sumerge en un estilo musical diferente. La letra de la canción cuenta una historia de amor a primera vista, en la cual el protagonista queda cautivado con una chica, trás conocerla en un bar y le pide que le dé una chance para convencerla.

El video, rodado en Buenos Aires, Argentina, sigue la historia contada a través de la letra de la canción.

La canción llega dos semanas después del exitoso lanzamiento de “Plan A”, su primer sencillo con el cual dio comienzo a su nueva etapa en las canchas, batiendo récords y el cuál se apoderó del puesto No. 2 del Chart Global de Spotify en tan solo horas de su lanzamiento, convirtiéndose en la primera canción latina en posicionarse en dicho puesto por un artista argentino sin colaboración. Además de consagrarse cómo el primer artista argentino en ingresar al Top 10 de las dos listas más importantes de Billboard a nivel global ( No. 3 en el Global 200 que excluye a los Estados Unidos y No. 8 en Billboard Global 200 ) El video oficial ya cuenta con más de 70 millones de vistas en YouTube y durante la premier del video en la plataforma se conectaron más de 844 mil fanáticos. Además, en TikTok el hashtag #PauloLondra ya cuenta con más de 2.1 billones de vistas y ya ha acumulado más de 100 millones de reproducciones combinadas a través de todas las plataformas.

Paulo Londra sigue consolidando aún más su estatus global y se ha convertido en uno de los artistas más versátiles y destacados del género urbano latino. Con un nuevo equipo para esta nueva etapa, Paulo está de vuelta, ¡más fuerte que nunca!

Sin dudas lo mejor está por venir y lo está haciendo hoy con un presente arrasador.

Paulo Londra continúa en su conquista global junto a Warner Music Latina y BUENA.

* Instagram: https://www.instagram.com/paulolondra/

* Twitter: https://twitter.com/paulolondra

* YouTube: https://bit.ly/PauloLondra_YouTube

* TikTok: https://www.tiktok.com/@paulolondra

* Facebook: https://www.facebook.com/paulolondra