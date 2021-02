Desmienten a Presidente Bukele sobre su viaje a Washington en busca de reuniones

Yaneth Estrada

@caricheop

Dan Restrepo, ex asistente especial del expresidente Barack Obama y exdirector de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, desmintió al presidente de El Salvador Nayib Bukele al confirmar que éste solicitó dos reuniones con la administración de Joe Biden, sin tener respuesta, acá recopilamos algunas reacciones nacionales e internacionales.

“Lo sé de primera mano que hubo intentos por parte del presidente Bukele de tener reuniones con oficiales del nuevo gobierno del presidente Biden y que no le atendieron y no entiendo muy bien, por qué decidió decir que no, pero está bien establecido aquí en Washington que sí buscó esas reuniones”, confirmó Dan Restrepo, en declaraciones al canal local 33.

El primero en confirmar la información fue José Manuel Vivanco, Director Ejecutivo de Human Rights Watch, quien adifmo que “aquí en Washington es ampliamente conocido que Bukele estuvo en la ciudad durante dos días y pidió reuniones con funcionarios de la administración Biden y se regresó con las manos vacías”.

También Ruth Eleonora López, abogada, ex directora de la Superintendencia de Competencia, señalo que con esto se confirma que el presidente salió hacia Estados Unidos sin permiso de la Asamblea Legislativa (requisito) y que el Gobierno Biden ha decidido hacer advertencias a El Salvador.

Esto tomando en cuenta que por mandato constitucional, el presidente del país debe pedir permiso a los diputados para ausentarse.

Por su parte, Claudia Ortiz, directora de Asuntos Políticos del partido Vamos consideró que “el presidente ha mentido, nos ha mentido a todos, descaradamente.

¿Por qué? Divulgar falsedades es siempre su forma de hacer política y mantener una imagen que ya no puede sostener más (parecido a Trump). La gente no es tonta y no le gusta que insulten su inteligencia”.

Insisten en ataques

Para Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Washington, Estados Unidos, este sería un nuevo “ataque de la oposición”. Misma línea que tomó la presidencia de la República al mostrar en redes sociales foros del empresario Javier Simán y miembros de la ANEP visitando medios de comunicación en la capital estadounidense.

«No podemos negar que la oposición tiene tentáculos históricos, ya que por 30 años hicieron relaciones que ahora estamos intentando asumir», manifestó la diplomática.

La Embajadora dijo que por ello desde que tomó su cargo desde el 1 de diciembre, ha sostenido reuniones del más alto nivel. Ha tenido acercamiento con congresistas amigos en Washington y mantiene una agenda social con la Diáspora.

Igualmente, Mayorga, ex diputada de ARENA, denunció que la exembajadora de Estados Unidos en El Salvador Mari Carmen Aponte y una representante de Fusades se unieron para atacar al Presidente Bukele.