Desde Monumento a la Memoria y la Verdad recuerdan a víctimas de El Mozote

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

A 40 años de la masacre El Mozote y lugares aledaños, donde el ejército asesinó a cerca de mil personas en su mayoría niñas, niños, mujeres y ancianos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recordó a las víctimas con un acto especial y entrega de ofrendas florales en el Monumento a la Memoria y la Verdad, del parque Cuscatlán, en San Salvador.

A criterio del titular de la PDDH, Apolonio Tobar, se deben coordinar acciones que reconozcan esfuerzos colectivos con base en las necesidades de las víctimas, y reparación del tejido social afectado, para lo cual es necesario el trabajo coordinado de instituciones estatales y el respeto por los derechos de las víctimas que permitan procesos sustentables.

“Expreso mi solidaridad a los familiares y a las víctimas sobrevivientes de los hechos atroces e inhumanos ocurridos en ese sitio, las masacres ocurridas durante el conflicto armado fueron ejecutadas como parte de operativos militares que tuvieron entre sus objetivos el exterminio masivo de civiles, incluyendo mujeres, niños, niñas y adultos mayores entre 1980 a 1982”, recalcó el funcionario.

La masacre El Mozote es considerada un crimen de lesa humanidad donde fue comprobada la participación del batallón Atlacatl, se acreditó además el ocultamiento y sistematización por parte del alto mando de la Fuerza Armada de las ejecuciones hacia la población civil de esa zona, sumado a ello y de una forma muy lamentable, el sistema de justicia de la época adolecía casi de un absoluto sometimiento al poder político militar que imperaba en ese tiempo, careciendo de independencia, eficacia y en consecuencia viciado por la corrupción.

Señaló que después de 40 años de esa masacre las víctimas aún esperan verdad, justicia, reparación de daños y garantías de no repetición de esos hechos, sin embargo, la aprobación de la Ley de Amnistía hizo perder toda oportunidad de investigar, procesar y sancionar a los responsables de los actos ilegales constitutivos de graves afectaciones a derechos humanos ocurridos en el conflicto armado.

“Hemos demostrado que estamos con ustedes, prueba de ello es que hemos hecho lo que ninguna institución estatal ha hecho, escucharlas. Estuvimos con ustedes en sus comunidades con un programa metodológico para recopilar su pensar y sentir, respecto a lo que debería contener una Ley de Reconciliación Nacional y Justicia Transicional, ello ha permitido estar a pocos días de concluir un proyecto de ley que presentaré a la Asamblea Legislativa para que decidan su aprobación”, manifestó. El funcionario añadió que hay un deber estatal de garantizar el cumplimiento de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 25 de octubre de 2012, donde solo hubo esfuerzos aislados que no han atendido una reparación integral de esa y otras masacres ocurridas durante el conflicto armado. Si lo ocurrido en estos 40 años es lo que el pueblo salvadoreño es capaz de dar, sin duda se encamina a repetir la triste historia de la masacre del pueblo indígena en 1932, donde a pocos días de cumplir 90 años no hay verdad, justicia, reparación y tampoco garantías de no repetición.

“La triste historia de la masacre indígena es porque El Salvador ha caído en el error de mantener la impunidad de los graves hechos constitutivos de violación a Derechos Humanos, protegiendo a genocidas y asesinos, lo que ha impedido que se cierre debidamente los ciclos de violencia, provocando la repetición de hechos y continuando con el sufrimiento de la población”, aseguró Tobar.

Aclaró que no acompañó físicamente a las víctimas y sobrevivientes en el cantón El Mozote, debido a la ideologización impuesta por un grupo de personas, quienes aprovechan la ocasión para intensificar sus intereses particulares, a lo cual no está dispuesto a acompañar.