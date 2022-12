Desde el primer día de esta administración se desechó la participación ciudadana

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El pastor de la Misión Cristiana Elim, Mario Vega, señaló que en el país desde el primer día del actual gobierno se han cerrado las puertas a la participación ciudadana. Las decisiones son tomadas de forma unilateral, es decir, no hay una política o plan de gobierno.

“El ejercicio del poder iba en dirección de hacer políticas públicas consensuadas, en la actual administración se desechó desde el primer día. Ha sido la constante, llegamos a finales de 2022 y lo que más hace falta es escucharnos con respeto. Se consulta a las personas para que digan lo que quieren que le digan”, afirmó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Según Vega, las personas votaron por un cambio, sin embargo, este no se ha visto e incluso los mismos que estuvieron implicados en actos de corrupción en el pasado, ahora están en cargos públicos; pues los mejores gobernantes son los que toman decisiones difíciles y no son populares.

“El presidente Bukele tiene más de 500 grupos de WhatsApp en el país, personas que manejan la propaganda, sistema de control y manipulación de la información”, sostuvo.

Externó que el país se ha quedado sin plan económico, no ha existido ninguna medida a excepción de la implementación del bitcoin como moneda de curso legal, sin embargo, no hay resultados positivos, las predicciones del presidente ninguna se cumplieron, como que a finales de 2022 el bitcoin llegaría a $100 mil.

El religioso manifestó que actualmente hay aumento en el costo de la energía eléctrica, agua, ausencia de empleo y poca inversión extranjera, esto último debido a la inseguridad en el país y la poca confianza de los inversionistas, afectando a las personas de escasos recursos.

“El Régimen de Excepción no es una medida de seguridad, es una medida publicitaria, la esencia de la democracia no es la imposición de la voz de la mayoría, en políticas de seguridad, no son efectivos los cercos implementados en el país, porque para extraer criminales lo debo de hacer en silencio”, enfatizó el pastor.

En cuanto al tema de pensiones, dijo que no hay propuesta de pensiones distinta, lo primero que se dio es la propaganda y videos, el discurso del gobierno es contradictorio, porque habló en contra de las AFP y ahora las está beneficiando con la actual reforma de ley, dijo el Pastor Vega, de la Iglesia Elim.