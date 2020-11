Descuidar el medio ambiente es imposibilitar la vida: Ricardo Navarro

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“Lo que sucedió en Nejapa, el Gobierno central está obligado a dar a conocer detalles de lo sucedido”, dijo el presidente del CESTA, Ricardo Navarro, al señalar que la administración del presidente Nayib Bukele, debe reflexionar sobre el fortalecimiento del medio ambiente y así, reducir medianamente la vulnerabilidad del territorio nacional.

“El jueves 29 por la noche, el ministro del medio ambiente (Fernando López) dio a conocer que había entre 80 % a 100 % , de probabilidades de deslaves, en varios lugares y entre ellos, Nejapa. Y horas más tarde, se dio el deslave. ¿Qué pasó realmente?”, acotó el ecólogo.

Navarro, señaló que existen protocolos establecidos que determinan, que luego, de 60 milímetros de lluvias por hora, en este tipo de zonas, se cruza el umbral hacia un inminente deslave. Y según datos técnicos del MARN, se registró 125 milímetros en dos horas. Lo que consideró fue un aviso claro, que habría un desprendimiento de tierra, rocas y masa vegetal.

“Lo que debe ahora, explicar el ministro de Gobernación, Mario Durán, es ¿por qué no evacuaron a la gente? tienen que explicarlo porque hubo muertos o aunque no hubiera sido así, deben una explicación. Porque ellos, sabían que iba a haber un deslave. El ministro de Medio Ambiente lo puso en su tweet, y cómo es posible que no actuará Protección Civil. ¿Dónde estaba Mario Durán? que preside la Dirección de Protección Civil y ¿dónde estaba William Hernández, director de Protección Civil? tienen que explicarlo a la población porque el Gobierno sabía, hay evidencia, deben explicar”, afirmó Navarro.

Sobre el medio ambiente nacional, Navarro, consideró que no es tema de “interés”, para la administración Bukele, citando las declaraciones del presidente, cuando le da orden al ministro de Medio Ambiente, para que en cien días, otorgara todos los permisos ambientales a diversas empresas, y así dinamizar la economía de país. Que lo llevó a afirmar que el “medio ambiente era un obstáculo”, para las autoridades gubernamentales.

“Otra cosa importante también, con el deterioro del territorio nacional, que está dentro del impacto que genera el Cambio Climático, es el trabajo en conjunto del Estado. Ya no puede el Gobierno seguir con actitudes, como la que sucedió entre el director de la Policía Nacional Civil (Mauricio Arriaza Chicas) con el alcalde de Nejapa (Adolfo Barrios), al impedir que el alcalde le preguntara al ministro Durán, eso da una mala imagen de la institución que representa y obstaculiza la operatividad entre el Gobierno Central y municipalidades. Y con un Cambio Climático, cada vez, más fuerte, tenemos que unirnos todos y aún todos, no podremos aliviar los impactos”, reflexionó.

Sobre la cooperación de todas las fuerzas del país, Navarro consideró que debe ser prioridad del Gobierno central, por el deterioro del medio ambiente, muchas veces, causado por el incremento de acciones que vulneran el suelo, agua y el aire en el país.

“Tenemos otro gran problema con la recolección de los desechos, aquí en San Salvador, grandes cantidades de basura en todas partes, puedo entender las diferencias, problemas o conflictos políticos en diferentes sectores, pero esto se debe resolver a otro nivel. Porque detener la recolección de desechos es sumamente grave, afecta a la población con enfermedades. Y algo que me parece sumamente grave, son las declaraciones del alcalde de San Salvador (Ernesto Muyshondt), que ese problema de los desechos era ocasionado por los ministros de Gobernación (Mario Durán) y de Trabajo (Rolando Castro), creo que el fiscal debería llamar al alcalde y establecer si es una difamación o es verdad, porque si es cierto es un acto criminal contra la ciudadanía”, indicó.

Sobre el huracán Eta, Navarro consideró “una suerte” la degradación a tormenta tropical que solo dejaría lluvias y vientos, de lo contrario elevaría aún más, la vulnerabilidad del medio ambiente, lo que vendría a impactar a las familias que viven en lugares inadecuados por la pobreza extrema, generada por el modelo económico neoliberal.

“Lamento, que hayan entregado el permiso ambiental a la constructora, en Valle El Ángel, sabemos que el Cambio Climático, se debe a la quema de combustibles fósiles y la tala de árboles, que ambos generan Gases de Efecto Invernadero (GEI), y se siga continuando en eso, no será solo un problema de agua en las poblaciones vecinas, sino incrementar el impacto del cambio climático”, sostuvo.

Navarro pidió, además, mayor presupuesto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para mejorar su accionar y así incrementar barreras de protección naturales. Así como, habilitar de nuevo proyectos de huertos escolares, que fueron erradicados, perdiéndose conocimientos y esfuerzos del alumnado, maestros y padres de familia, que trabajaban en conjunto.