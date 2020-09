Descartan sismos por actividad volcánica

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales concluyó que el origen de esta serie sísmica se le atribuye a la activación de fallas geológicas de la zona.

Vulcanólogos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales descartaron que la actividad sísmica que enfrenta la ciudad de Santa Tecla y zonas aledañas tenga relación con actividad volcánica. Ya que “no existen cambios en la actividad del Volcán de San Salvador”, concluyeron los expertos.

Este domingo, un equipo de expertos del Sistema Nacional de Protección Civil inspeccionaron la zona del volcán y determinaron que no se observan gritas en las paredes del cráter y no se observó la presencia de fumarolas. Tampoco existe presencia de deslizamiento de rocas relacionadas a la actividad sísmica.

Ante esto, las autoridades confirmaron que, por sus características, el origen de esta serie sísmica se le atribuye a la activación de fallas geológicas en la zona.

Previo a este estudio, el Director General de Protección Civil emitió Advertencia Sísmica con base en el Informe Especial No. 1 denominado: Se generan sismos al norte del municipio de Santa Tecla, el cual informa sobre la generación de una serie de sismos localizados, aproximadamente, a 5 kilómetros al norte del municipio de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad.

La Red Sísmica Nacional de El Salvador, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) registró entre las 03:08 p.m. y las 6:00 a.m. del domingo 20 de septiembre de 2020, un total de 86 sismos en la zona, de los cuales 15 fueron percibidos por la población. De igual forma, la Red Sísmica indicó que el sismo de mayor magnitud fue de 3.3, con una profundidad de 4 km, este fue sentido en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), con intensidad III en la escala de Mercalli Modificada.

Las magnitudes de los sismos localizados oscilan entre 2.0 y 3.3.

Por las características de las señales registradas, el origen de esta actividad sísmica es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona, por lo que por el momento se descarta que la causa de los sismos sea la actividad volcánica.

Asimismo, las autoridades de Protección Civil llamaron a la población a mantener la calma y permanecer atentos de la información oficial que pueda originarse desde el MARN.

El Sistema Nacional de Protección Civil se encuentra activado ante cualquier eventualidad. “Hacemos el llamado a no caer en información falsa, a informarse por medio de los canales oficiales y no dejarse sorprender por información errónea que puede llevar al pánico”, expresó el ministro de Medio Ambiente, Fernando López.

El MARN envió a un equipo de expertos a monitorear la zona del volcán de San Salvador, donde se han encontrado fumarolas y se ha localizado la mayor cantidad de temblores para descartar indicios de actividad volcánica.

Protección Civil emitió algunas recomendaciones, entre ellas: a las Comisiones Municipales de Protección Civil de Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, Colón, San Salvador, Nejapa, Mejicanos y Ayutuxtepeque, mantenerse en situación de apresto y mantener comunicación constante con las Comisiones Comunales de Protección Civil en la zona circundante a los epicentros focalizados según el informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Asimismo, recomendó a la población permanecer atenta sobre el desarrollo del fenómeno sísmico, mantener la calma en todo momento, revisar zonas seguras, organizar a la familia y definir la zona de evacuación en su entorno.

De igual forma se recomendó no prestar atención a rumores o a información no oficial acerca de esta situación, tomar precaución cuando se presenten lluvias ya que se incrementa la posibilidad de derrumbes, preparar una maleta de emergencia, con alimentos no perecederos, radio, lámpara de mano, documentos personales, medicinas de uso permanente y protectores para cubrir la nariz.