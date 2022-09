Derechos Humanos, desaparecidos, advertencias internacionales

César Ramírez

Nuestra realidad social es compleja, existe un marasmo de acciones gubernamentales a partir del 01 de mayo de 2021 fecha que inicia el proceso inconstitucional al destituir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, desde entonces se niegan los principios de: República, Acuerdos de Paz y democracia.

Desde ese momento los Derechos Humanos se constituyen en una referencia constante de instituciones internacionales así: el 3 de junio de 2022 Amnistía Internacional “El Régimen de Excepción podría dar lugar a responsabilidad penal internacional” Erika Guevara Rosas Directora para las américas (03JUN022 EDH); Human Rights Watch “advierte futuros procesos a funcionarios por abusos” (11JUN022 EDH); ONU preocupada por muertos en penales y riesgo de tortura (14JUN022 EDH); las denuncias son públicas en diversos organismos humanitarios nacionales e internacionales y suman centenares.

Un caso preocupante es la fosa común de Chalchuapa (21MAY022 elfaro.net) donde muchos familiares buscaron sus desaparecidos y se agolparon a preguntar por ellos, algunos con más de un lustro en sus investigaciones privadas; no es poca la cantidad de cadáveres en la zona puesto que extraoficialmente contabilizan 40 individuos, no obstante, las autoridades han declarado reserva total.

En informes oficiales Medicina Legal no logró identificar a 2,106 cadáveres entre 2017 y 2021 (13JUN022 EDH), es una estadística lamentable que impide cerrar el círculo de la angustia de muchas familias.

Una situación inimaginable acontece en nuestra nación, muy parecida a la guerra civil, donde el derecho a la vida fue eliminado por motivos políticos.

La realidad es dramática para muchas familias de barrios, colonias, áreas urbanas o suburbanas etc. zonas calificadas con influencia de pandillas, puesto que muchos jóvenes han sido arrestados simplemente por sospechas, pero debido al Régimen de Excepción su captura se puede prolongar más de 72 horas, es significativo que “La Policía, Fuerza Armada y Centro Penales perfilen a los capturados” (27JUL022 EDH) y no la Fiscalía General de la República, así las denuncias se multiplican con madres y familiares que no tienen otro recurso que manifestarse en las calles de la ciudad, hasta el momento de nada han servido la solicitud de Habeas corpus ante la Suprema Corte de Justicia, el Habeas corpus: “tiene por objeto la tutela del derecho de libertad física y derecho a la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º. Artículo 11 de la Constitución” csj.gob.sv

Vivimos el absurdo del Derecho, la realidad es la ausencia jurídica, solo falta proclamar una monarquía americana como en 1821.

