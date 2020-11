DERECHO DE RESPUESTA

San Salvador 29 de octubre 2020.

Señor director de Diario Co Latino

Presente.

El día 30 de septiembre pasado, aparecieron publicadas declaraciones del tenimesista René Escobar Lara, en ese rotativo, en relación con tres directivos de la Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa (FESALTEME), Víctor Hugo Mata Tobar, José Abel Guzmán Mejía y Raúl Edgard Chica, señalando entre otras cosas, que:

“Sin seguir un debido proceso acorde con lo que manda la Ley General de los Deportes, estos tres federativos y sin ser mayoría, le pagaron rápido la indemnización a Carlos Esnard, afectando las arcas federativas y a los compromiso de los atletas, que debieron tener la prioridad”.

Y más adelante:

“Que están recabando todas las pruebas, incluso un reporte federativo sobre el monto de estas indemnización, que incluyen a la exsecretaria de la federación, Mercedes de Cruz y al exgerente Guillermo Sánchez, que recibieron unos cuarenta mil dólares, dejando en saldos rojos las arcas federativas. No descartando un proceso administrativo o judicial, ”Escobar filtra que se ha sido solicitado a la OIR del INDES un informe específico sobre estas indemnizaciones”.

Estas aseveraciones darían a entender que los miembros de la Junta Directiva mencionados, habrían cometido una manejo ilegal de los fondos de la FESALTEME.

La verdad es que tales empleados se retiraron de sus puestos voluntariamente y de acuerdo con el Código de Trabajo, contaban con un pasivo laboral que debería cancelarse. En tales situaciones se consulta con el Ministerio de Trabajo para el cálculo de la indemnización y ese monto se cancela. Esto sucedió en los tres casos señalados y su indemnización fue aprobada por los integrantes de la Junta Directiva que regía en 2018 y 2019, años de su retiro. En efecto, en 2018 renunciaron Carlos Esnard y Mercedes de Cruz, y en el 2019, Guillermo Sánchez. Todo esto consta en actas, y Escobar Lara lo sabe perfectamente, por cuanto como él mismo lo dice, ha solicitado a través de OIR la respectiva información y se le ha brindado. Estas indemnizaciones fueron conocidas por el INDES y no han sido objeto de reparo alguno.

Desgraciadamente el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) no contempla en los presupuestos que aprueba cada año a las Federaciones, una reserva laboral para casos de retiro anticipado de empleados o despido, a pesar de que la ley lo manda. Son las Federaciones con sus fondos propios y del presupuesto aprobado por INDES, previamente consultado, las que responden. Las tres indemnizaciones citadas, alcanzaron menos de 25,000.00 dólares y no 40,000 dólares, como lo afirma Escobar Lara.

No es cierto que por estas indemnizaciones se ha dejado “en saldos rojos a las arcas de la Federación”, como maliciosamente señala Escobar Lara. Los haberes de la Federación, propios, se mantienen, al menos hasta el momento que el Comité Directivo del INDES, el pasado 21 de enero, suspendió a directivos de la Federación y puso una comisión normalizadora al frente. En ese momento no existía ningún saldo rojo sino un saldo positivo, el cual se ha mantenido a lo largo de los años, lo cual se puede comprobar fácilmente a través de la oficina de OIR del INDES.

Espero que Escobar Lara rectifique sus declaraciones o si no lo hace que presente las pruebas respectivas, ya que no es correcto moral ni legalmente, hacer aseveraciones en público que se no se pueden sostener fácticamente. Tampoco lo es, sembrar las dudas sobre el comportamiento de mi persona y las dos personas citadas supra, al frente de FESALTEME.

Sobre el decaimiento del deporte del tenis de mesa en nuestro país, Escobar Lara lo atribuye a ciertas personas, específicamente a Carlos Esnard, antiguo entrenador y ahora trabajando para la Federación Internacional de Tenis de Mesa par Latinoamérica (ITTF) y a Melesio Rivera, muy respetado presidente de la Federación durante muchos años. Escobar Lara se equivoca de nuevo, espero que algún día adquiera la prudencia y la sapiencia necesaria para juzgar a las otras personas y ojalá a sí mismo.

Atentamente,

Víctor Hugo Mata Tobar