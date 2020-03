Denuncian mala entrega del beneficio de $300

Yaneth Estrada

Ante el inicio de la entrega de 300 dólares para un1.5 millones de familias afectadas por la cuarentena domiciliaria, de parte del Ejecutivo, muchos salvadoreños expresaron en redes sociales su descontento por la mala distribución de dichos fondos.

Entre las denuncias está que varias personas en España, Estados, en Italia le salió el beneficio y hasta a tres miembros de una misma familia, así como a supuestos empresarios del partido Nuevas Ideas. Sin embargo, a madres solteras sin empleo, mayores de 60 años sin familiares, personas con enfermedades terminales no les apareció el beneficio, expresaron en las redes sociales.

Varios centenares de personas que alcanzaron o sobrepasaron el millar, acudieron al alba a las oficinas del CENADE, tal como lo sugirió el viernes el Presidente Bukele, para exponer su caso, lo que ocasionó un caos y un posible foco de contagio debido por COVID-19.

El diputado de ARENA, Rodrigo Ávila, denunció que «también existen personas que están diciéndole a la población que si se afilian al partido político Nuevas Ideas recibirán el subsidio de $300».

La Ministra de Economía, María Luisa Hayen, informó que “el CENADE va a estar abierto en el transcurso de la semana, no es necesario ir hoy y para quienes han salido beneficiados tienen que ir al banco en la fecha establecida para evitar aglomeración”. No obstante, el Presidente Bukele ordenó que los cenades fueran cerrados para no tener tanta gente en la calle.

La funcionaria, para evitar aglomeraciones recomendó utilizar el número de teléfono 2565-5555 para solicitar información sobre el beneficio de los $300.