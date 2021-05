Denuncian falta de vacunas AstraZeneca para personal de primera línea 

Yaneth Estrada

@caricheop

Personal de primera línea denunció en redes sociales la falta de vacunas AstraZeneca para aplicarse la segunda dosis en algunas unidades de salud del país.

Según los afectados, a pesar de llegar a las instalaciones, en horas de la mañana de este viernes, muchos debieron retornar a sus hogares sin el fármaco.

Hasta el momento, El Salvador recibió nueve lotes de vacunas contra la COVID-19, de estos los primeros fueron comprados a India, de la marca AstraZeneca, para personal de primera línea, luego arribó otro cargamento de la iniciativa COVAX con vacunas Pfizer para policías y soldados, y después se compró a China, la vacuna CoronaVac para mayores de 60 años.

“No nos aplicaron la segundo dosis porque dicen que no hay en la Unidad de Salud, y es comprensible, solicitamos ir hasta El Hospital El Salvador, y nos dijeron que tampoco hay”, explicaron algunos médicos, quienes pidieron no ser identificados por temor a represalias. Hasta el momento, las autoridades del MINSAL no se han pronunciado al respecto.

Cabe destacar que la información sobre compras de vacunas, medicamentos y datos sobre la COVID-19 fue declarado bajo reserva por 3 y 5 años por el actual Gobierno. Así que, expertos no pueden proyectar o detectar si realmente existe o no, el medicamento en el país.

Cifras favorables

Sin embargo, en un comunicado de prensa, el MINSAL informó que las vacunas aplicadas hasta el 20 de mayo son 1 millón 79,935, y corresponden a la primera dosis y 463,969 a la segunda dosis, completando el esquema para estar inmunizados ante el virus.

Además, durante las jornadas diarias de vacunación, que son desarrolladas en los 166 puestos instalados en toda la República “no hay reportes de personas que haya sufrido alguna reacción adversa, luego de haber sido vacunada”, aseguraron.

A esta fecha, las personas mayores de 50 años pueden hacer la cita para obtener el beneficio de la vacuna; además, de quienes están dentro de los primeros grupos que por diferentes razones todavía no lo han hecho.

El Salvador es el que más vacunas ha aplicado en la región y se cuenta con la mayor disponibilidad de dosis, según la información oficial. En total, el Gobierno ha gestionado la adquisición de 11.4 millones de unidades del fármaco que alcanzarán para vacunar, con dos dosis, a la población meta, dice el MINSAL.