Denuncian extravío de plasma en Seguro de San Miguel

@DiarioCoLatino

Ante el aumento de casos positivos de COVID-19, se ha hecho común, a través de redes sociales, pedir la ayuda de personas recuperadas para donar su plasma de convaleciente, el cual es utilizado para el tratamiento de otros contagiados con el virus, sobre todo en los pacientes en estado grave y critico; una de esas solicitudes fue para Osmar Ovidio Cruz, médico cirujano del Seguro Social de La Unión. Gracias a la solidaridad de sus colegas lograron el donante, sin embargo, a la hora del tratamiento el plasma «se había extraviado».

Un familiar del cirujano, manifestó a Diario Co Latino que nadie en el Seguro Social de San Miguel da explicaciones, es como que por arte de magia desapareció esa donación. El familiar del médico denunció que no es el primer caso, al parecer dentro del hospital «están negociando con el plasma, pese a que las autoridades de Salud han pedido no comercializar con este importante líquido para salvar la vida de quienes padecen Coronavirus».

Asimismo, pidió a las autoridades investigar este tipo de prácticas tanto en el Seguro Social como en la red de hospitales públicos, ya que prácticamente se da un robo del plasma donado para un determinado paciente y es vendido a otro que también lo necesita, lo cual es un delito que debería ser perseguido por la Fiscalía General.