Denuncian capturas de personas que “no comulgan con las políticas del Estado”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Alianza Nacional del Salvador en Paz denunció este día los recientes intentos por parte del Gobierno de capturar bajo el contexto del Régimen de Excepción a líderes sindicales y luchadores sociales por no “comulgar las mismas políticas del Estado”.

Los sindicalistas comentaron que tienen información acerca de posibles capturas que el Gobierno pretende realizar de luchadores sociales, algo que catalogaron como persecución política de personas que “no comulgan con las políticas del Estado”, y dijeron al Gobierno que no debe prorrogar el Régimen de Excepción cuando no está combatiendo a las pandillas, sino en contra de personas que no tienen relación con estos grupos.

Marvin Reyes, secretario general de la Alianza, reveló que el día viernes fue capturado el agente Jorge Alberto Vásquez Panameño, en la delegación de San Vicente, por compartir imágenes donde agentes policiales expresaban su disgusto por las jornadas extenuantes y no tener licencia. Reyes aseguró que la policía actuó de manera “arbitraria e ilegal”.

Por su parte, el coordinador del movimiento sindicalista, José Santos Melara, aseguró que su único delito es decir las acciones que el Gobierno está haciendo mal, algo que la comunidad internacional también dice.