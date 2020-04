Denuncian ante PDDH retenciones “arbitrarias” en Centro de Contención en Chalatenango

Yaneth Estrada

@caricheop

Luego de cumplir 31 días en el Centro de Contención en La Palma, Chalatenango, un grupo de 63 personas pidió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) verificar su situación, ya que continúan retenidos a pesar de que dieron negativo a la prueba del COVID-19 y aún no se les informa de su salida.

“Nosotros (todos) entramos el 16 de marzo, a la 11 de la noche, fue el último vuelo proveniente de México, por lo menos en mi caso, hay otras personas que ingresaron de Estados Unidos y vía terrestre de Guatemala, en total éramos 108 en el Centro de Contención”, explicó Antonio R., uno de los retenidos.

Conforme fueron pasando los días se les fueron haciendo las pruebas, el primer grupo fueron 55 y posteriormente al resto. De los 55 todos salieron negativos, y (todos) ellos se retiraron el día viernes, a nosotros (63 restantes) nos hicieron las pruebas el jueves pasado, y los resultados estaban el día sábado.

“Debo aclarar que nadie la dan la respuesta de la prueba, simplemente, el médico que va llegando a los diferentes recintos, de forma general, informa que todos salimos negativos, sin documentos, sin firmas, por lo tanto se nos notificó que saldríamos del Centro de Contención el pasado sábado, llegó domingo, lunes, martes y seguimos acá, no tenemos información clara, no sabemos qué pasará, muchos ya están desesperados, hemos sido responsables, cumplimos las medidas, pero esto ya no es una cuarentena, es una retención, y un atropello a nuestros derechos humanos”, recalcó el afectado.

Cuentas claras

Antonio R. afirmó que “nosotros ayer finalizamos exactamente los 30 días de cuarentena y 5 días con alta médica, que dicen, los doctores se entrega el documento oficial al salir del Centro de Contención (…) si no estamos contagiados, si ya cumplimos el tiempo reglamentario de 30 días (eso firmamos), entonces ¿porqué nos retienen?, preguntó. Nosotros queremos información, queremos saber si saldremos y, obviamente, queremos estar con nuestra familias para cumplir la cuarentena domiciliaria obligatoria”.

“Con tanta incertidumbre mucha gente ya está sufriendo de ansiedad, y esto puede afectar nuestra salud mental, los médicos que nos atienden aseguran que la salida se coordina entre cuatro instituciones: el MINSAL, el Sistema Judicial, la PNC y la Fuerza Armada, se supone que tres ya dieron el aval, pero falta el MINSAL que es el encargado de hacer las actas de alta médica, y envío de transporte, por lo que de la manera más solidaria posible, pedimos agilizar los trámites para poder llegar a nuestros hogares y estar con nuestras familias”, dijo.

Cabe destacar que el 8 de abril, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó que ni la presidencia ni las fuerzas de seguridad del país pueden realizar detenciones arbitrarias por la cuarentena por coronavirus.

Asimismo, hasta la fecha el Gobierno de El Salvador mantiene activos 91 Centro de Contención, con 4, 411 personas detenidas y 1, 831 terminaron la cuarentena. Además de 2,077 retenciones por violación a la cuarentena domiciliar obligatoria.