Denuncian a supuesto periodista por expresiones de violencia contra la mujer

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Las candidatas a diputadas por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Daniela Genovez y Karina Sosa, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Roberto Silva, quien durante el escrutinio final porta una credencial como periodista de Radio El Salvador, por acoso, persecución, difamación y expresiones de violencia contra la mujer.

“El señor Roberto me dio persecución desde la entrada del Hotel, me difamó al decir que yo los insulté, mientras él hacía una transmisión en vivo, me insultó sin ningún motivo, la FGR debe proceder inmediatamente, el señor se encuentra en flagrancia, la policía presenció los hechos y no han procedido a la detención”, afirmó Genovez.

Mientras tanto, la diputada Sosa dijo que Silva continúa insultándolas en redes sociales, incluso haciendo amenazas hasta con armas, “él se siente protegido que nada le puede pasar”, recalcó.

Asimismo, pidieron a la FGR medidas de protección por las agresiones que ambas han sido víctimas. La @exterminoratas, desde donde Silva publicaba sus videos ha sido suspendida por Twitter por incumplir las reglas de dicha red social.