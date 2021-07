Denuncia Cuba uso de formas no convencionales para derrocar gobiernos

La Habana/Prensa Latina

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este miércoles la injerencia en los asuntos internos de los Estados y el uso de métodos no convencionales para derrocar gobiernos.

Al intervenir de forma virtual en la Conferencia Ministerial del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), el canciller alertó sobre las amenazas y acciones violatorias del derecho internacional emprendidas con el propósito de acabar con la soberanía de los territorios.

En un video que compartió en su cuenta oficial de Twitter, el diplomático condenó el uso de la fuerza y el recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas a las naciones.

‘Las crecientes amenazas contra nuestros países evidencian, como nunca antes, la necesidad de preservar el Mnoal y movilizarlo para enfrentar los acuciantes desafíos globales y avanzar en la construcción de un orden internacional justo, democrático y equitativo’, sentenció el jefe de la diplomacia cubana.

La Conferencia Ministerial del Movimiento de Países No Alineados tuvo lugar de manera online entre este 13 de julio y hoy , bajo el lema: ‘El Mnoal en el centro de los esfuerzos multilaterales para combatir los retos globales’.

La víspera, Rodríguez denunció en conferencia de prensa una operación comunicacional emprendida contra Cuba principalmente desde las redes sociales, con la amplificación artificial de mensajes y el uso de cuentas falsas para alentar una supuesta intervención humanitaria en el país.

Detalló que desde hace tiempo tiene lugar esa operación que contó con recursos multimillonarios, laboratorios, plataformas tecnológicas y fondos del Gobierno de los Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades cubanas, la nación está bajo los efectos de una guerra no convencional, recrudecida en las últimas semanas, que promueve acciones de desestabilización como las ocurridas el pasado 11 de julio en varias ciudades de la isla.

Frente a esos disturbios, el pueblo salió a las calles en defensa de la Revolución.