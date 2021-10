Demócratas, cerca de alcanzar acuerdo sobre plan de gasto social de Biden: Pelosi

WASHINGTON/Xinhua

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo hoy que los demócratas están cerca de alcanzar un acuerdo sobre el plan de gasto social del presidente Joe Biden.

“En términos de donde nos encontramos ahora, ya he dicho que tenemos un 90 por ciento de la iniciativa acordada y escrita. Sólo nos falta tomar algunas de las últimas decisiones”, dijo Pelosi en el programa “State of the Union” de CNN.

Cuando se le preguntó si los demócratas tendrán un acuerdo para el momento en el que Biden parta a Europa al final de la semana, Pelosi dijo que “creo que estamos bastante cerca ahora”.

“Es sólo cuestión de redacción”, añadió.

Biden ha estado impulsando a los demócratas para que alcancen un acuerdo sobre su plan de gasto social antes del plazo autoimpuesto del 31 de octubre.

“Todo se trata de compromiso. Ya saben, ‘compromiso’ de ha vuelto una palabra muy sucia, pero… el bipartidismo y el compromiso todavía tienen que se posibles”, dijo Biden el jueves por la noche durante el programa de televisión Town Hall de CNN.

“Si no podemos terminar por unir este país, estaremos en graves problemas”, dijo.

Los demócratas aceptaron reducir el costo del plan de gasto social de los 3,5 billones de dólares originales a unos 2 billones de dólares con el fin de recibir el apoyo de senadores demócratas moderados clave, Joe Manchin de Virginia Occidental y Kyrsten Sinema de Arizona.

“Es menos de lo que fue calculado para empezar, pero todavía es mucho más que cualquier otra cosa que hayamos hecho en términos de atender las necesidades de las familias de trabajadores estadounidenses”, dijo Pelosi, quien añadió que el punto es alcanzar una meta.

Los comentarios de Pelosi se produjeron hoy que Biden tiene previsto reunirse con Manchin y el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, en un intento por concretar un plan de gasto social, indicó Bloomberg News.

La Casa Blanca y Manchin todavía difieren en términos del nivel de gasto bruto para la iniciativa, la cual creará y ampliará programas dirigidos a ayudar a las mujeres, minorías, niños y ancianos, informó Bloomberg.

Los demócratas han dicho que esperan que un acuerdo en principio sobre la iniciativa de gasto social permita a la Cámara de Representantes votar esta semana sobre otra iniciativa de infraestructura física por separado, dado que la autorización actual de financiamiento para autopistas concluye el 31 de octubre.