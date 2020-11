DEMOCRACIA Y ELECCIONES

Miguel Ángel Dueñas Góchez*

The New York Times afirma que no vivimos aislados. Las sociedades expresan su historia inmediata, su presente y observan la influencia de sus vecinos y del ambiente internacional. Y Estados Unidos es sin duda un país que el mundo mira con atención y cuidado. También, el descarado desprecio por las reglas, normas, leyes e instituciones básicas de la democracia. Y, quizás lo peor de todo, sus desagradables y divisivas apelaciones al racismo y la supremacía blanca (https://www.nytimes.com/es/2020/09/17/espanol/opinion/trump-joe-biden.html).

De acuerdo a lo antes expuesto, aparece una serie de comentarios respecto a la pérdida de Trump y el gane de Biden, al primero se acusa de racista, irrespetuoso de personas latinas, descuido del COVID-19 y expansión de la pandemia por mantener la economía. Al segundo por ser de la línea de Barack Obama, quien en 2013 batió el récord anual de deportaciones, 435.000, y dos años antes del final de su presidencia ya había superado el registro de George Bush, el presidente con más expulsiones hasta la fecha, poco más de dos millones, además Biden fue Vicepresidente del gobierno que instaló el Lawfare para tumbar a Dilma, apresar a Macri, Piñera, Bolsonaro, bloquear a Venezuela, abrir treinta causas contra Correa y perseguir a Cristina Fernández de Kirchner (https://www.elperiodico.com/es/internacional/ 20170222/obama-deporto-a-mas-inmigrantes-que-ningun-otro-presidente-de-ee-uu-5854551).

La vicepresidenta Kamala Harris se posicionó en contra de la prohibición de las bodas entre parejas del mismo sexo en California, para después oficiar el enlace entre Kris Perry y Sandy Stier. Además, impulsó la Ley de Igualdad, que ha prometido impulsar al llegar a la Casa Blanca, y luchar para que las personas trans puedan usar los baños públicos de acuerdo con su identidad de género y proteger al estudiantado LGBTI frente a leyes discriminatorias.

Luego de los anteriores comentarios sobre ambos contendientes y la primera mujer como vicepresidenta de Estados Unidos. Lo determinante para el gane de Joe Biden fue cuando casi al final de la pandemia Covid 19, decidió ir a un evento público en persona. ¿El lugar? Una iglesia negra en su ciudad de Wilmington (Delaware). Había ebullición contra el racismo, tras la muerte del afroestadounidense George Floyd.

*Lic. en Relaciones Internacionales.