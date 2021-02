Demandan a Bukele en Corte Centroamericana de Justicia

Samuel Amaya

Napoleón Campos, experto en temas internacionales, integración centroamericana y candidato a diputado de Nuestro Tiempo por San Salvador, detalló sobre la demanda que presentó ante la Corte Centroamericana de Justicia contra el presidente de la República, Nayib Bukele, por los constantes comportamientos del mandatario que “irrespetan y violan el Estado de Derecho y las instituciones que garantizan la continuidad de la democracia en El Salvador”.

Agregó que esta demanda es a raíz de la irrupción de la Asamblea Legislativa por parte de Bukele el 9 de febrero de 2020, así como el comportamiento de los meses posterior al asalto.

Desde los Tratados de la Integración Centroamericana “he solicitado a la Corte Centroamericana de Justicia que enjuicie entre otros, los siguientes patrones de conducta sistemático y recurrentes del presidente Bukele: la instrumentalización de las fuerzas armadas y policiales, su desobediencia, inobservancia y desacato a las resoluciones judiciales, en particular a las sentencias de la Sala de la Constitucional, como el más alto tribunal del país”.

Campos añadió que la presente demanda es también por incumplir el artículo 158 de la Constitución que establece que el presidente no puede salir del territorio nacional sin licencia de la Asamblea Legislativa.

A la demanda se le suma la decisión de negar el ingreso de los salvadoreños que no presentaron la prueba PCR (COVID-19), aun cuando la Sala de lo Constitucional había emitido una resolución que le prohibía hacerlo.

Según dijo Campos en conferencia de prensa, los tratados de la Integración Centroamericana constituyeron la plataforma jurídica y política para que Centroamérica dejara atrás los conflictos armados. Con dichos tratados, instalaron las bases democráticas y controles institucionales para que la tiranía no volviera a gobernar ningún país centroamericano, de modo tal que no se violenten los Derechos Humanos, la libertad de expresión, de prensa, de asociación y se respetara la independencia judicial, así como la cooperación de órganos e instituciones de Estado.

El candidato de Nuestro Tiempo señaló que en su calidad de ciudadano salvadoreño y centroamericano le ha solicitado a la Corte Centroamericana varias medidas, entre ellas: “Que ordene al presidente Bukele el cese de su comportamiento antidemocrático, además a que obedezca toda resolución judicial y resoluciones y sentencias de la Sala”. También, pide a la Corte que ordene al presidente Bukele a que pare la instrumentalización de las fuerzas policiales y militares.

La demanda fue oficialmente ingresada a dicha Corte el pasado 16 de febrero y “por primera vez un presiente de la República es demandado por violar los tratados fundacionales de la actual etapa de la Integración regional”, enfatizó Campos.

El demandante señaló que el caso no debe ser conocido por el magistrado propietario por El Salvador, Edgar Varela, ya que es esposo de la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela y eso puede generar “conflictos de intereses”. Un punto importante que señaló el candidato es que no demanda al gobierno de la República, sino que es a la persona, a Nayib Bukele, por ser el “responsable primario y originario de todos los hechos antes mencionados”.

En otro punto, Napoleón Campos aseguró que la instrumentalización de la PNC y la FAES no tiene por qué afectar el desarrollo de las elecciones del 28 de febrero, “yo creo que tenemos garantes y observadores internacionales que precisamente están preocupados en los mismos términos que yo he expresado en la demanda. Como conocedor del derecho internacional y Centroamericano, yo tengo plena confianza que de haber alguna tentación por parte del presidente Bukele de instrumentalizar la FAES y PNC, en los próximos comicios, esos hechos llegarían a alcanzar una dimensión grande de condena, a lo cual no creo que se vaya a exponer Bukele”.

Napoleón Campos afirmó que, para retirar dicha demanda, el presidente Bukele se debe de comprometer ante la nación y la comunidad internacional de rectificar su comportamiento antidemocrático y contra el Estado de Derecho. “Si llegamos a tener los indicios de esa rectificación, si él (Bukele) le pide perdón al país, yo estoy dispuesto a retirar la demanda internacional, de lo contrario vamos a entrar a un proceso novedoso”.

La resolución es vinculante, señaló, porque todos los tratados de la Integración regional se amparan en la Constitución de la República en su Art. 144 que establece que los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros Estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República.