Delantero neerlandés Martial se declara disponible para el Sevilla

Sevilla, España/Prensa Latina

El delantero de Países Bajos Anthony Martial manifestó este miércoles estar disponible para su nuevo club, el Sevilla, en su presentación como refuerzo para el tramo final de la temporada.

“Si el míster quiere estoy listo para jugar ya”, fueron las primeras palabras del jugador, de 26 años, en el enunció oficial de su fichaje, el segundo del club sevillista tras incorporar al mexicano Jesús Corona en días recientes.

“Lo que me ha convencido es el contacto del director deportivo y con el entrenador, que me han demostrado que me querían aquí. Yo quería venir, quería jugar más y demostrar mi valía en un club como el Sevilla”, agregó el jugador proveniente del Manchester United inglés.

Martial entrenará con el conjunto por primera vez mañana jueves y confirmó que su objetivo es estar listo para el partido del Sevilla ante el Osasuna, cuando se retome la actividad en La Liga luego de la fecha FIFA que se lleva a cabo por estos días.

El ariete neerlandés inició su carrera en 2012 con el Olimpyque de Lyon, luego pasó al Mónaco, ambos en la Ligue 1 de Francia, antes de fichar en la campaña 2015-2016 por el United a cambio de una cantidad cercana a los 80 millones de euros.