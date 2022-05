Definidos los cuartos de final del Clausura 2022

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

La fase de clasificación del torneo Clausura 2022 concluyó este fin de semana para definir a los equipos rumbo a la final de la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador. Jocoro y Firpo conquistaron los dos últimos lugares de cuartos de final y se medirán contra los líderes del torneo en la siguiente etapa.

La fase regular finalizó con el Alianza como líder del torneo y Águila como colíder, a diferencia de un punto en la tabla general, después de que los aguiluchos lideraron el torneo por semanas se dejaron arrebatar el puesto por los albos. La novedad del descendido fue el Municipal Limeño que no pudo superar a Santa Tecla en la tabla acumulada y quedó fuera del torneo.

Los clasificados para cuartos son: Alianza en primer lugar; Águila en segundo, Chalatenango no dejó ir el tercero, Platense se hizo del cuarto, Isidro Metapán afianzó el quinto, Fas se posicionó en sexto, Jocoro y Firpo se agenciaron el séptimo y octavo, respectivamente, al cierre del compromiso 22.

La segunda fase del Clausura se disputará de la siguiente manera: Alianza vs Firpo, Águila vs Jocoro, Chalatenango vs Metapán el partido de ida miércoles 11 de mayo, encuentro de vuelta 14 y 15 del mismo mes. Por su parte, Platense vs FAS disputarán el primer encuentro el 10 de mayo.

Jornada 22

El último compromiso previo a la clasificación, los líderes Alianza y Águila se midieron en el clásico en donde los aguiluchos le propiciaron una goleada de 3 por 1 a los albos, tres tantos protagonizados por Luis Caetano sobre los 16’, Kevin Melara a los 79’, Dixon Rivas al 90+1’. Mientras que los albos pusieron el único tanto bajo tiro libre por Rodolfo ‘Fito’ Zelaya a los 70’.

Kevin Calderón le dio el boleto a los cuartos de final al Jocoro en un duelo definitivo ante el Once Deportivo, con victoria de un único tanto a la altura de los 83’ para los fogoneros en calidad de visitante.

El segundo clasificado, Firpo, se impuso a Santa Tecla con un doblete de Jomal Williams (47’, 71’), victoria que llevó a los pamperos a disputar los cuartos de final ante el actual líder nacional.

Por su parte, el Isidro Metapán disputó el último encuentro de la fase regular contra el Atlético Marte en el Jorge ‘Calero’ Suárez para sumar un empate (1-1), con un tanto de Bryan Ríos sobre los 47’ para los metapanecos y Andrés Quejada a los 87’ para los marcianos. Los tigrillos visitaron a los gallos en el estadio Toledo Valle para concretar una victoria más, en donde Guillermo Stradella abrió el marcador sobre la media hora (31’) a favor de los visitantes, Irvin Herrera puso el descuento para el Platense a los 77’ y Jeferson Collazos salvó el resultado del cuadro santaneco con una marca a los 90+1.

El Chalatenango se midió al Municipal Limeño en un encuentro que finalizó con empate sin goles (0-0).