Definidas las llaves para los cuartos de final del Premundial Sub-20

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

La fase de octavos de final del Campeonato Sub-20 Concacaf 2022 definió las llaves para los cuartos de final del torneo, donde el cuadro nacional de la azul y blanco ya no podrá ser partícipe después de ser eliminado (4-5) por República Dominicana en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

La azulita se despidió del sueño mundialista al dejar escapar el único boleto que tuvo ante los caribeños, en un partido donde en muchas ocasiones tuvo la ventaja, sin embargo, no supo mantenerla y finalizó eliminado en el campeonato.

El encuentro se tornó complicado para ambas selecciones que lucharon por el boleto hacia el mundial, los caribeños se pusieron a un paso con la ventaja en el marcador sobre los primeros 5′ del partido, con un tanto de Israel Boatwright. Luego, Anyelo Gómez incrementó el marcador sobre los 13′, al igual que Ángel Montes con un doblete (47′, 60′) y un gol de Edison Azcona (78′), los cinco tantos con los que República Dominicana avanzó a los cuartos.

Por su parte el combinado salvadoreño de Gerson Pérez, reaccionó sobre los 9 del partido con un tanto de Mayer Gil, quién 28 minutos después (37′) bajo penal, le daría el segundo a los pupilos de Pérez. Ronald Arévalo (43′) e Isaac Esquivel (57′) concretaron los 4-5 del encuentro.

La fase de octavos de final reveló las llaves para los cuartos de final que quedaron de la siguiente forma: Estados Unidos vs Costa Rica, Panamá vs Honduras, República Dominicana vs Jamaica y Guatemala vs México el próximo 28 y 29 de junio.

Los resultados de los octavos de final quedaron de la siguiente forma: Costa Rica venció (4-1) a Trinidad y Tobago, y enfrentará en la siguiente fase a Estados Unidos que venció 5-0 a Nicaragua.

Guatemala por su parte, venció a Canadá (4-3) en la tanda de penales después de empatar uno por uno en el tiempo regular y se medirá contra la selección mexicana que eliminó a Puerto Rico con marcador de 6-0.

Panamá por su parte sentenció su pase a la siguiente fase tras derrotar por la mínima ( 0-1) a Cuba y disputará los cuartos contra Honduras que salió con la ventaja de 4-1 en el partido contra Curazao.

Y República Dominicana después de derrotar 5-4 a El Salvador se enfrentará en la siguiente fase a Jamaica que venció 1-2 a Haití.