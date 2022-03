U.S. Army service members assigned to the 1st Armored Brigade Combat Team, 3rd Infantry Division, board a flight to Germany, from Hunter Army Airfield, Georgia, February 28, 2022. Picture taken February 28, 2022. U.S. Army/Spc. Anthony Ford/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. - RC2EUS97NIHJ

Definen de contradictoria posición de EEUU en Ucrania Compartir Facebook

Washington/Prensa Latina El presidente Joe Biden está atrapado hoy por sus propias contradicciones y por la guerra de la información, lo que provoca un deslizamiento inexorable hacia la guerra con Rusia, informó el sitio www.strategic-culture.org. Esa es la sensación que existe, según Finian Cunningham, un laureado periodista que trabajó para las publicaciones británicas The Mirror, Irish Times, Irish Independent y el británico Independent, entre otros medios. En un informe "El Pentágono apunta a los generales rusos… ¿Está Estados Unidos en guerra con Rusia en todo menos en el nombre?", el comunicador analiza la participación estadounidense en el conflicto ucraniano, donde el Pentágono suministra información para que los ucranianos apunten de forma letal a las tropas rusas. Si esto se confirma, alertó Cunningham, los norteamericanos están en guerra con Rusia y las implicaciones son graves para dos potencias nucleares, acentuó. Hace una semana Ronald Moultrie, subsecretario de Defensa para la Inteligencia y la Seguridad, se regodeó en el senado estadounidense al admitir los hechos. "Estamos marcando la diferencia con información precisa, procesable y oportuna», dijo. Aunque algunos legisladores como Adam Smith, presidente la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, tratan de minimizar el hecho, tal intercambio de inteligencia implica que Estados Unidos es un participante directo en el conflicto, indicó el analista. Señaló que una posible área en la que el Pentágono está «marcando la diferencia» es el elevado número de altos mandos rusos que murieron en el campo de batalla. Desde la intervención rusa en Ucrania el 24 de febrero, los medios de comunicación occidentales hablan de la muerte de hasta seis oficiales de alto rango. Algunos de los últimos comandantes rusos mencionados en los informes como muertos por medios occidentales en combate incluyen al Teniente General Andrei Mordvichev, que fue abatido el fin de semana por un francotirador en un aeródromo cerca de Kherson. Precisó Cunningham que esa aparente eficacia de las fuerzas del régimen de Kiev podría deberse a que los servicios de inteligencia del Pentágono son capaces de localizar a los comandantes rusos. Si ese es el caso, aseveró, entonces lleva la participación estadounidense en la guerra de Ucrania a un nivel totalmente nuevo y peligroso. En otra parte de su informe el periodista indicó que Washington desató "un monstruo propagandístico que apenas puede controlar". Biden esta bajo una intensa presión para que se involucre más militarmente en Ucrania como una cuestión de imperativo moral, valoró. En cualquier caso, subrayó, Estados Unidos parece estar ya metido de lleno en las hostilidades contra Rusia. Si resulta que el Pentágono está ayudando realmente a los militantes ucranianos -los regimientos neonazis de Azov, nada menos- a asesinar a los principales generales rusos, la conclusión más sombría es que llegamos a un punto de no retorno, sostuvo Cunningham.

