Defensora de DD. HH. enviada a contención denuncia arbitrariedades gubernamentales

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Una defensora de Derechos Humanos que, además es enfermera de profesión fue enviada a un Centro de Contención por autoridades policiales mientras se dirigía a su hogar luego de comprar medicamentos para su hijo enfermo y alimentos para el hogar.

La afectada, quien pidió conservar el anonimato, describió como sin importar las razones de su salida, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) le indicaron que únicamente la llevarían a un centro de salud a efectuarse la prueba para detección de COVID-19.

“También llevaron a otra muchacha, nos dijeron que nos llevarían a hacer la prueba y luego nos regresarían a nuestras casas, lo cual fue totalmente falso, ya que de ahí nos llevaron a la delegación ubicada en el Parque Infantil donde nos hicieron firmar un documento en el que aceptábamos voluntariamente ir a cuarentena”, dijo la defensora de Derechos Humanos.

La también profesional de salud comentó que al negarse a firmar el documento fue amenazada con ser llevada a bartolinas hasta que por temor accedió a hacerlo, luego fue conducida a otra delegación donde la cuestionaron si tenía tatuajes o padecía de alguna enfermedad “les dije que tenía diabetes”, relata.

Luego, tanto ella como la otra persona a quien retuvo la PNC fueron llevadas al centro Gamaliel, donde no las aceptaron porque solo tenían hombres recluidos, después las condujeron al Polideportivo de Ciudad Merliot donde los médicos les harían la prueba de COVID-19.

“Cuando nos tocó pasar donde el médico nos dijo que hasta dentro de diez días nos harían la prueba que en ese momento no habían y que nos ingresaran, nos dieron un huacal, una cobija y dos toallas”, explicó.

La defensora de Derechos Humanos se mostró temerosa de contagiarse en dicho centro y sin tener manera de comunicarse con su familia hasta que una de sus compañeras de centro le regaló una llamada telefónica que se sentía insegura de efectuar ya que los agentes le dijeron que si algún miembro de su familia le llevaba algo podían retenerlo.

Según el testimonio de la mujer en el Centro de Contención en la actualidad permanecen 41 personas que duermen en un área de menos de 25 metros donde hay cuatro baños que se encuentran arruinados.

La enfermera, asimismo, explicó que las autoridades de los centros de contención utilizan varias maniobras para mantener a las personas en contención como trasladarlas, manipular sus informes médicos borrando evidencias de enfermedades crónicas.

“Cuando mandan a pedir los reportes médicos de las personas enfermas ellos dicen que no hay, a mí no me tomaban la glucosa y no me dejaban entrar la Metformina, no nos dejaban salir siquiera a ver el sol”, relata la defensora.

La mujer afirma que durante su estancia en el Centro de Contención ha constatado que a la mayoría de sus compañeras tanto los agentes de la PNC como el personal médico las engañaron diciéndoles que las llevaban ahí solo a administrarles la prueba y luego las regresarían a su casa.

Además relata que en la actualidad todas las recluidas en ese centro se encuentran en incertidumbre ya que no les dan fecha para su salida de cuarentena, únicamente les comunican que será cuando todo termine.

La enfermera expone que para pasar los días en cuarentena se dedica a brindar charlas de educación sexual y reproductiva, y derechos de la mujer a sus compañeras, ya que identificó que muchas desconocen mucho este tipo de temas.

Para la defensora de derechos humanos, el Gobierno no debe hacer lo que quiera con las personas bajo el pretexto de cuidar a la población. “No podemos hablar de salud cuando se están reprimiendo los derechos, violentando psicológicamente a las personas”, finalizó.

A la fecha, El Salvador reporta 3,939 personas retenidas en los 90 centros de contención habilitados en todo el país de las cuales 1,235 son mujeres y 2,714 hombres.

Las personas con algún tipo de discapacidad exhortaron a las autoridades hacer funcionar el sistema de Protección Civil y se ponga al frente de la crisis a expertos en las áreas de salud pública, garantizando con ello el respeto a los derechos humanos.