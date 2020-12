“Dedicarse a escribir es contar la historia de nuestros pueblos”: Francisco Loy

Iván Escobar

La disciplina, el estudio permanente de los géneros literarios y la necesidad de escribir la historia permanentemente son parte del trabajo de Francisco Javier Linares Loy, a la hora de escribir. Chalchuapaneco de corazón, abogado, y uno de los fundadores de As-Arte ES Internacional, nos comparte en esta entrevista su trayectoria.

¿Quién es Francisco Loy?

Originario de la ciudad de Chalchuapa, donde se erige el gran Tazumal, de igual forma fluyen sus versos, como brota el agua de la laguna Cuzcachapa, enlazando así sus escritos, que van, desde anti-verso grotesco burlón, ira, pasión, desenfreno, jayán, sarcástico, hasta chistoso en momentos, trágico si se quiere; como poesía lírica, escribir se volvió pasión, el derecho ilusión de lo que puede ser o no ser justo.

Ejerzo la profesión de abogado y notario en El Salvador. Mi familia: esposa Jade, hijos: Fabiola Marcela, Francisco Javier, y Violeta Monserrat, vengo de una familia trabajadora, honrada, mi tronco común, la niña Rosa Amalia viuda de Munguía, madre del Halcón Munguía, el mundialista arquero de la selecta España 82, y dos años venideros, en el último de estos perdió la vida; hermano de mi padre Francisco Javier, esposo de mi madre Berta Elena Loy, padres de cuatro hijos: Franco, Wendy, Rosa, y su servidor.

¿Sí ejerzo la poética? de ahí nace la pregunta, ¿por qué escribo? pues, desde joven sentí el placer en los versos, como en el balón de futbol, amanezco en los versos, como mi abuela preparará el pan, de esos días, panadera de profesión. Fue una simpatía por las artes, poco a poco desarrollándose. A la fecha.

¿Cómo y cuándo llegas a la literatura?

A la literatura como tal, soy un niño escribiendo, solo tengo tres años, escribiendo como “profesional” poniendo atención a los géneros poéticos, verso o prosa, digo escritos, versos, poesía, lírica y libre, desde aproximadamente 2016. En 2018 publicó mi primer libro, poemario “Carreras contra el tiempo, antagonismos del amor y un soneto”, dedicando versos a muchos personajes escritores específicamente, y acto gesto animado o inanimado.

Me enmarco en el mundo literario por los amigos escritores que con el tiempo, hemos compartido espacios de lectura poética. Para el caso, Walberto Calderón, ahuachapaneco quien me impulsó a sacar mi primer ejemplar, al igual que el ilustre escritor Agustín Molina, santaneco, ambos profesores, influenciaron mi vida tanto para hacer y participar en recitales, como publicar mi primera obra, mi otro hijo, el cual con ayuda de mi hermano Franco, logró hacer el primer tiraje de 200 ejemplares.

Con más romanticismo aferrado al amor y al desamor, a lo puro e impuro, como al dolor, así tocando temas de actualidad social, llego desde joven, al Tercer Ciclo de Enseñanza Básica, leyendo a los autores que los pénsum requerían. En Bachillerato leo a Edgar Allan Poe, Platón, Aristóteles, Juan Rulfo, Álvaro Menen Desleal, Salvador Salazar Arrué, Alfredo Espino, entre otros.

En la Universidad de El Salvador, escribí poco, me dediqué al estudio de las Ciencias Jurídicas, obteniendo el grado académico de Licenciado, en mi juventud me dedicó a la música de proyección folklórica en el grupo Chalchiuit, alternando eventos con Xólotl entre otros. ¡No soy músico! solo un oído afinado.

¿Cuál ha sido tú principal motivación?

Me motiva escribir del día a día, la vida, la muerte, el amor, los sentimientos varios, los valores, los sentimientos sociales, la flora, la fauna, todo, absolutamente todo. De lo simple a lo complejo, de lo cotidiano a lo abstracto, de los sueños e ilusiones, de los buenos y malos pensamientos.

Me embarque en el camino de la perdición poética, escribo a todo y por todo, y en cada momento, lugar o espacio de tiempo.

¿Tú escritor o escritores favoritos?

Con el tiempo, sentí fervor exquisito por algunos clásicos y no clásicos. Nacionales: Salvador Juárez, Amílcar Colocho, Walberto Calderón. Extranjeros: Charles Bukowski, Nicanor Parra, Pablo Neruda, Idea Vilariño, entre otros.

¿En cuáles colectivos o talleres literarios has participado?

Mi recorrido en colectivos ha sido corto, fui miembro fundador del Colectivo “BURUCA” de Santa Ana, sigo como miembro activo. Miembro fundador de LOS HIJOS DE KUSKATAN, del cual ya no funjo como miembro. Fundador del Proyecto Cultural Sur Poesía en movimiento, pies descalzos, ya no funjo como miembro.

Actualmente miembro activo y fundador de la Asociación de Arte y Cultura para El Desarrollo Social, El Salvador Internacional, “As-Arte ES INTERNACIONAL”. Proyectando las artes en todo su esplendor. Y con muchos proyectos dentro y fuera del país, yendo a la vanguardia con proyección nacional e internacional, un grupo homogéneo trabajador con proyectos comunes y de mucho apoyo para los artistas nacionales como extranjeros.

Me destacó, presentar a los miembros de As-Arte ES INTERNACIONAL: Yamar Durán, presidenta; Héctor Dennis López, secretaría de edición publicación; Iván Escobar, secretaría de relaciones públicas redacción y comunicaciones; y su servidor Francisco Javier, un miembro más. Todos fundadores de As-Arte.

¿Cómo defines la literatura en tú vida? Y a nivel de país ¿cómo la valoras?

La literatura la defino como el espacio donde me relajo y descanso, luego de una jornada del derecho, pre o pos, a un litigio agotable.

Escribir es inagotable para mí, es fuente de vida. El que se dedica a esta tarea cuenta la historia de los pueblos, sus leyendas y anécdotas. Estamos condenados a darle vida a la letra muerta. Y el lector a trascender en los versos.

¿Cuáles son tus últimas publicaciones? Y conocer si vienen nuevos proyectos.

Carreras Contra el Tiempo, antagonismos del amor y un soneto. –Tú y ella, Poesía en movimiento pies descalzos. Nuevos proyectos: -Persiguiendo mundos, varados. Nómadas o vagabundos por el tiempo. -Poesía para no leer. Un verso de tu yo interior. -Poesía para no leer Esencia de vida, amor a destiempo.

Siempre nos dicen que las artes, y en particular la poesía, no da para “vivir”. ¿Qué opinas de ello?

En la actualidad como en el pasado, hay artes que no son muy bien valoradas y de igual forma, mal cotizadas. Para el caso hablar de poesía es harto difícil. En El Salvador no hay mercado literario, sí un gusto por la poesía.

Escribir poesía cuesta, no es comida de bocones, hoy día, muchos nos gusta decir que somos poetas, cuando solo hacemos un juego de letras, le llamamos verso libre, o prosa, no tiene requisitos tales como: ritmo métrico, repetición y rima, por decir algo; cuando hasta este tipo de versos cuesta. Al parecer por su sencillez es adoptado por muchos escritores, manifestando que en este género tiene libertad poética para abrir su mente y deliberadamente escribir sin limitantes, empero, olvidan, en sus escritos sus elementos básicos: ¿a saber?

•MUSICALIDAD

•RITMO

•SONORIDAD, UNA QUE OTRA FIGURA LITERARIA, NO SERIA NADA MAL, NO SE REQUIERE NI ES OBLIGATORIA.

•Y SI QUIERE ENGALANAR EL VERSO LIBRE, RIMARLO SERIA IDEAL. ARTODIFICIL VERDAD. SIN MADERA.

Lo importante es escribir e intentar mejorar a cada momento, el ejercicio va llevando al mejoramiento. A seguir escribiendo mis amigos líricos poéticos versistas o prosistas, el legado es nuestro y la vida también.

¿Qué consideras que hace falta en tú trabajo literario?

Nada, no hace falta nada, tengo papel y lápiz, escribo cuando se me antoja, puedo y quiero, a cualquier hora en cualquier momento, los ejemplares van saliendo, la paciencia eso si falta, para esperar parir otro hijo literario. Afortunado me siento de esa sutil y soltura al escribir. Y si me falta algo, o mucho, pulir mi escritura, digo, errores al escribir, en eso, estoy deficiente.

Para cerrar, ¿en qué género te sientes más cómodo y por qué?

Todos los géneros que práctico me siento cómodo, los nuevos que intento, si me es difícil la agilidad para desarrollarlos, lo importante es la practicidad en cada uno, a más práctica más pules los escritos, es una ardua tarea ser escritor, llamarte poeta es muy abusivo ingenuo y hasta temerario de las letras, cuando no compone o no eres capaz de componer un terceto, sexteto, soneto, cualquier género lírico, o hasta un género libre o prosa, escribir, todos escribimos, eso nos enseñan en la escuela, hacer poesía es un arte.