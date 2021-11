Dedican Día de la Oración a personas con COVID-19

Rebeca Henríquez

Colaboradora

DiarioCoLatino

Como parte del Día Nacional de la Oración, decretado hace 18 años, el Comité Nacional celebró un acto de plegarias frente al Hospital El Salvador, con el objetivo de orar por las personas enfermas de COVID-19, y para darle fortaleza a la nación.

Líderes religiosos del Comité Día Nacional de Oración por El Salvador ofrecieron plegarias por la situación en que se encuentra el país debido a la pandemia, en especial por las personas que sufren de covid, pues solo en Dios hay esperanza de una pronta recuperación.

“Dios es grande y poderoso, y así como nos ayudó a salir de todo esto, gracias a él podemos dar un mensaje al mundo entero y a nuestra nación, que también está sufriendo, que solo Dios es la esperanza”, fueron las palabras del pastor Dorel Gámez.

El comité instó a la población a unirse a las actividades a desarrollarse el viernes 19 de noviembre a las 9:00 a.m. en el Redondel Constitución para pedir sobre los problemas sociales que enfrenta el país: sábado 21 en el Tín Marín a las 9:00 a.m., lunes 22 en la plaza Salvador del Mundo a las 9:00 a.m. y el martes 23 desde las 5:000 a.m. en plaza Libertad.