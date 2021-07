Decretan detención provisional para Exfuncionarios del Gobierno de Funes

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los exfuncionarios del primer Gobierno del FMLN: Carlos Cáceres, Hugo Flores y Calixto Mejía serán enviados al sector 9 del Centro Penal “La Esperanza”, o mejor conocido como Mariona, mientras que Violeta Menjívar y Erlinda Hándal a Cárcel de Mujeres, así tras la decidió el Juzgado 2° de Paz de San Salvador, quien además giro orden captura internacional contra otros cinco exfuncionarios, entre ellos el ex vicepresidente de la República, profesor Salvador Sánchez Cerén.

Los detenidos que además de ser militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), son sus figuras emblemáticas en la izquierda, por su liderazgo en la lucha política social en la década de los 70 y por haber sido parte de los mandos militares en la guerrilla durante la guerra civil de 1980. El profesor Salvador Sánchez Cerén, además, fue miembro de la Comandancia General y firmante de la Paz en 1992.

Los exfuncionarios son acusados de haber cometido los delitos de Lavado de Dinero y Activos y Enriquecimiento Ilícito por presuntamente haber recibido sobresueldos durante el Gobierno de Funes entre el 2009 y 2014. “El señor juez conoció, tanto de los imputados presentes como de los imputados ausentes, y su resolución fue decretar detención provisional para las 10 personas procesadas”, comentó Marisela Velásquez, fiscal del caso. El Ministerio Público solicitó 6 meses de detención en la etapa de instrucción, a la que el Juzgado obedeció.

Los que guardarán prisión en un centro de detención serán: Violeta Menjívar, ex viceministra de Salud; Carlos Enrique Cáceres, exministro de Hacienda; Calixto Mejía Hernández, ex viceministro de Trabajo; Hugo Alexander Flores, ex viceministro de Agricultura y Erlinda Hándal, ex viceministra de Ciencia y Tecnología. Todos ellos fueron detenidos el pasado 22 de julio por la Policía Nacional Civil (PNC) como parte del operativo denominado “Operación Desfalco”, así denominado por la Fiscalía y el ministerio de Seguridad.

El juez también dictaminó que se gire una difusión roja por medio de la INTERPOL para los exfuncionarios ausentes. “El juez ha resuelto librar oficio a INTERPOL a efecto de que se han localizados y puestos a disposición de los tribunales competentes“, agregó la fiscal.

La difusión roja es contra el profesor Salvador Sánchez Cerén, ex vicepresidente de El Salvador en el Gobierno de Funes; Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas; Lina Pohl, exministra de Medio Ambiente; José Guillermo López, exministro de Agricultura, y José Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública.

La fiscal añadió que el juez tuvo acceso a “toda la carpeta de investigación que la fiscalía presentó”. El juez tuvo la oportunidad “y revisó más de 200 elementos probatorios que la fiscalía presentó en este caso y determinó que existían elementos suficientes para considerar la existencia de los delitos de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero y de activos, pero también consideró que existía la probabilidad positiva de que los diez imputados han participado en los hechos delictivos qué fiscalía les está atribuyendo”, manifestó la fiscal.

La Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos acusó a los exfuncionarios por el delito de lavado de dinero, en un monto de US$2, millones 643 mil.

La siguiente fase de este caso, será la de instrucción aque “tiene por objeto completar las diligencias de investigación”, manifestó la fiscal. Además, según las declaraciones de la representante fiscal, se cuenta con los recibos originales que firmaron los señalados cuando supuestamente recibían “el dinero de manera ilícita”.

En la etapa de instrucción se van a complementar lo que son las experticias de análisis documentos, detalló la Fiscalía.

Sin embargo, José González, abogado defensor de la ex viceministra de Salud, Violeta Menjívar, dijo que el próximo 18 de agosto, a las 2 de la tarde, el Juez Segundo de Paz de San Salvador dará a conocer la lectura de la resolución del caso contra los ex funcionarios del FMLN. Mientras tanto, informó que preparan una apelación para recurrir a una cámara.

González también cuestionó la supuesta independencia del juez que lleva el caso, puesto que afirmó que podría existir una presión. “No tengo evidencias, pero todo apunta de que hay mucha presión sobre el caso. Además, le están dando como una continuidad a la fase dos del caso Funes, es lógico pensar que hay un tipo de presión alrededor de todo esto”, detalló el abogado defensor.

Entre tanto, la fiscalía dijo que los señalados habrían recibido dinero provenientes de los gastos reservados de la Presidencia “que como ya se determinó en la investigación en el caso Saqueo Público, los gastos reservados de la Presidencia fueron objeto del delito de peculado. De ese dinero que fue peculado por los funcionarios del gobierno de Mauricio Funes es que ellos recibieron dinero, esa es una modalidad de lavar dinero. Y el otro verbo rector es el ocultamiento, es decir, ocultar todas esas acciones de origen ilícito”, comentó la fiscal.

Sin embargo, en el caso que se sigue contra Mauricio Funes no hay ninguna sentencia, por lo tanto, los delitos de los que se le acusan no pueden tener asidero legal este momento.

En las afueras del Centro Judicial se han concentrado desde el martes 27, militantes y simpatizantes del FMLN para mostrar su solidaridad con los “presos políticos” como ellos lo han catalogado. “Esta claro que estamos en una persecución política abierta (…) están haciendo que nuestro país entre en una situación peligrosa”, afirmó el Secretario General del referido instituto político, Oscar Ortiz.