DEBI NOVA Presenta su álbum “3:33”

La cantautora costarricense Debi Nova presentará algunas de las canciones de su más reciente álbum “3:33” en un formato acústico totalmente en vivo el próximo domingo 26 de julio a las 3:33 PM (CST). La presentación podrá ser observada por sus seguidores en las plataformas de YouTube e Instagram.

“3:33” es el cuarto álbum de estudio de la artista. Este disco incluye 11 canciones entre las cuales se encuentran “Quédate” junto a Pedro Capó, “Superpoderes” y su más reciente sencillo “Mentimos” cuyo video ha sobrepasado los 2 millones de views en YouTube.

El objetivo de esta transmisión es hacer un show muy íntimo donde la artista presentará el álbum de una manera diferente, teniendo la oportunidad de interactuar con su público. Debi Nova realizará esta presentación únicamente con su voz, guitarra, piano y sus dos inseparables coristas, demostrando lo talentosa y versátil que puede llegar a ser.

Para los fanáticos de la artista, presenciar este concierto será obligatorio pues Debi va a ofrecer una sorpresa muy especial que revelará en la transmisión. Además de que ese día tendrán la oportunidad de conectarse virtualmente con la artista.

Acerca de Debi Nova

Nacida en Costa Rica y establecida en Los Ángeles, Debi Nova firmó su primer contrato discográfico a sus 17 años. En 2004, alcanzó el #1 en la lista Hot Dance Music/Club Play de Billboard con su sencillo One Rhythm -el remix de la canción fue incluido en el Soundtrack del videojuego FIFA Football 2005 de EA Sports-. Su sencillo Drummer Boy llegó al #5 en el Billboard Dance Chart. Debi es cantautora, co-autora, productora y productora ejecutiva.

Su trayectoria incluye colaboraciones con artistas de la talla Franco De Vita, Ricky Martin, Black Eyed Peas, Sergio Mendes, Enrique Iglesias, Vicente García, Mark Ronson y Sean Paul.

Debi Nova acumula cuatro álbumes de estudio: Luna Nueva (2010), Soy (2014), Gran Ciudad (2017) y 3:33 (2020) todos con exitosos sencillos como “Drummer Boy”, “Un Día A La Vez”, “Emergencia”, “Por Última Vez” feat. Franco De Vita, “Hábito”, “No Nos Sobran Los Domingos” y “Quédate” feat. Pedro Capó.

En 2010 participó en dos de los programas con mayor audiencia de la televisión norteamericana, “Dancing With The Stars” y “So You Think You Can Dance”.

En el 2011 fue invitada por el cantautor Franco De Vita para participar en la grabación de la canción, “Si Quieres Decir Adiós”, tema que fue incluido en el álbum “En Primera Fila” del venezolano. Posteriormente lo acompañó en su gira por toda Latinoamérica, realizando más de 60 presentaciones. Ese mismo año, MTV Latinoamérica le otorgó el premio MTV Chiuku -Agente de Cambio, por su trabajo en la campaña de las Naciones Unidas “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”.

En abril del 2012, fue nombrada embajadora de YUNGA (Youth and United Nations Global Alliance).

En el 2013 fue la voz oficial de los Juegos Deportivos Centroamericanos San José 2013, con la canción “Arriba Arriba” y también fue invitada a participar en la conferencia de TEDx Joven Pura Vida, compartiendo su historia y su música para incentivar a los jóvenes a seguir sus sueños.

En el 2014 fue nominada por primera vez al Latin GRAMMY por Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por su producción discográfica Soy, de la que se desprende su éxito “Por Última Vez” feat. Franco de Vita.

En 2016 se coronó como ganadora en el programa Bailando con las Estrellas, que realizó la cadena colombiana RCN.

Su segunda nominación al Latin GRAMMY llegó en 2017, en la categoría Mejor Álbum Cantautor por su trabajo Gran Ciudad.

En 2017 también participó en el Sofar Sounds Costa Rica Amnesty International.

En 2018 la artista encabezó la Marcha de la Diversidad en Costa Rica, cerrando con un concierto masivo en la Plaza de la Democracia.

Ha participado en importantes campañas publicitarias de reconocidas marcas como Kellog’s, Coca Cola, Colcafé, McDonalds, Claro, Alpina, Old Navy, Quick Silver, Colgate y Walmart y ha sido la portada de varias revistas importantes, incluyendo Vanidades.

Se ha presentado en importantes escenarios como el 80º cumpleaños del Dalai Lama, en los Premios a la Herencia Hispana, en Mujeres Poderosas de la revista People en Español, en la ceremonia a la Persona del Año de los Latin Grammy 2014, y en la Premiere de los Latin Grammy 2017.

Su música ha formado parte de un sinnúmero de películas.

En 2020 Debi Nova formó parte de la serie “A Tiny Audience” en HBO Latino y las plataformas de HBO (HBO Go, HBO Now, etc.) en los Estados Unidos. Este contenido será transmitido en toda Latinoamérica por medio de Direct TV.

En febrero del 2020, celebró sus 10 años de carrera con dos funciones Sold Out en el prestigioso Teatro Nacional de Costa Rica. Posteriormente, Debi Nova participó de la gira de Kany García por todo México.