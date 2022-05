Debemos transmitir a los niños y jóvenes la obra de San Romero: Fredy Sandoval

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Durante la misa dominical celebrada en la Cripta de Catedral Metropolitana, el sacerdote Fredy Sandoval señaló que se debe transmitir a los niños y jóvenes la obra de San Romero, la iglesia, los procesos de transformación y lucha social, para que haga a las nuevas generaciones caminar en la verdad, sin omitir las causas y origen de la guerra, la desigualdad social, pobreza económica y represión.

“Como salvadoreños hemos fallado porque no hemos sabido transmitir a las nuevas generaciones una memoria histórica, para no dar una interpretación errónea de la realidad. Que en 2022 nos convertimos en una iglesia que analiza mejor lo sucedido, como decía Monseñor Romero, anuncia lo bueno, pero también señala lo pecaminoso y contrario al bien”, afirmó.

A criterio del religioso, la misión de los cristianos en favor del reino de Dios no es para sentirse cómodos, sino es acompañar la realidad, creciendo y transformando colectivamente a fin que la política, economía, cultura, convivencia y los funcionarios evolucionen, por lo cual, es necesario hacer más visibles los signos auténticos de la fe en la parroquia, familia y comunidad. En El salvador se mata a quien estorba tal como dijo Monseñor Romero, pero la muerte es el culmen de una serie de calumnias, amenazas, quienes vivieron la persecución de los años 70, 80 y 90 saben lo que significa ir creando situaciones de desprestigio, rechazo, difamación, amenazas en cubierta, secuestro, tortura, desapariciones, masacres y asesinatos. “Deberíamos estar más atentos como comunidad a que estos procesos no se repitan, aunque no hay persecución religiosa si hay persecución ideológica y política, si un pastor, obispo o comunidad denuncia evidencias del partido político, funcionarios o instituciones, hacen contra él persecución política y van tomando medidas más fuertes que pretenden detener el proceso de denuncia”, recalcó Sandoval.

Al momento de la procesión de ofrendas se presentó un cuadro de Monseñor Romero, símbolo del pastor y discípulo de Jesús que también dio la vida por sus ovejas, blanqueó sus vestidos con la sangre del cordero y pasó la gran tribulación.

Además, una imagen del buen pastor, que significa a Jesús quien cuida con amor y sin límites de las multitudes para que no sufran ningún daño, jamás perezcan y tengan vida eterna; el buen pastor no deja su rebaño pasar hambre ni sed, porque él los guiará a fuentes de agua viva.