Debe prevalecer el Estado de Derecho Democrático: PDDH

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

Apolonio Tobar -titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)- señaló, que en los videos que registran el incidente del domingo 31 de enero contra militantes del partido FMLN, que dejó dos personas adultas mayores muertas, es un “franco retroceso” en la armonía social que debe imperar en el país.

“He venido haciendo un llamado desde hace seis meses, enviando mensajes de esperanza, de paz y en la coincidencia en la Agenda de País, mientras no entendamos que la población no debe vivir en atención a la siguiente elección, sino en atención a la siguiente generación. No vamos avanzar y tristemente observamos en redes sociales y otros espacios en donde funcionarias y funcionarios públicos, mantienen los discursos de confrontación, los discursos de odio y los discursos de división”, manifestó.

El procurador también se refirió a la confrontación de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, por las versiones de ambas instituciones, por el video que presenta el ataque directo a los militantes del partido FMLN, que llevó al fiscal Raúl Melara señalar en su cuenta de twitter que la policía “Al querer desvirtuar las conclusiones de la investigación, lo que hace es desacreditar más (a la @PNCSV ) y menospreciar el trabajo que sus investigadores han hecho con los fiscales”.

“Hemos visto igual, la divergencia en las instituciones, la Policía Nacional Civil, con una línea y la Fiscalía General de la República, con otra; cuando la Constitución de la República, mandata que trabajen de manera coordinada en la investigación de los delitos, porque solamente trabajando de manera institucional se podrá tener un trabajo objetivo, que se conozca la verdad y que la violencia, venga de donde venga debe ser castigada”, agregó.

Para el procurador Tobar, el año 2020 se desarrolló en un ambiente de conflicto, discusión, expresiones de odio y tensión social, generada desde el Ejecutivo y la presidencia de Nayib Bukele, al recordó lo sucedido el 9 de febrero del año pasado, cuando el mandatario, junto a la Fuerza Armada, ocupó el recinto legislativo.

“Ese 9 de febrero del 2020 ha sido el año que marcó, después de los Acuerdos de Paz (1992), el día más trágico para el país. Ha sido el día más antidemocrático y lamento que estemos en ese retroceso. Es lamentable lo que ha pasado, porque la firma de los Acuerdos de Paz, se hizo para poner fin a la guerra y eso posibilitó facilitar un nuevo escenario democrático para el país, respetando a la personas independiente de su religión, ideología o grupo étnico”, reiteró el procurador.