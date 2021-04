“Debe existir una visión estratégica con el destino del FODES”: ISD

Gloria Silvia Orellana

“Para nosotros (ISD), el problema no es reducir o mantener el FODES en el porcentaje que se tiene. Lo que debe tenerse claro es la estrategia de desarrollo del territorio nacional y del municipio. Y si esta decisión corresponde a una estrategia o solo es una decisión de carácter financiero-fiscal, para prevenir la corrupción a la que hacen referencia de los alcaldes”, explicó, Ramón Villalta, director de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD).

Villalta reaccionó así al anuncio del presidente Nayib Bukele, sobre el recorte al porcentaje del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de El Salvador (FODES) a los 262 gobiernos locales; que entre las nuevas disposiciones será de un 6 % y que no lo entregarán efectivo para las obras, sino que serán canalizadas por una “oficina de obras municipales” desde la Presidencia.

Ramón Villalta reconoció que el país se encuentra en una situación “fiscal complicada”, y que entre sus compromisos inmediatos, está en camino una negociación de nuevos préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que la decisión de reducir el FODES se pueda encontrar en las medidas inmediatas a tomar para la gestión de esos recursos económicos.

“El Gobierno para poder obtener este préstamo y mostrar que va a tener los ingresos necesarios para el funcionamiento adecuado que implica, puede haber trazado estrategias para el combate de la elusión y evasión de impuestos, puede también por la vía de nuevos impuestos o por la reducción de la grasa del Estado, y entre esto el FODES como mecanismo de disminuir la carga y peso del Presupuesto General de la Nación”, agregó Villalta.

A casi doce meses sin depósito de recursos FODES, la mayoría de los gobiernos locales de los 262 municipios han quedado literalmente en impagos de sus obligaciones como alumbrado público, tratamiento de desechos sólidos, salarios y programas para fortalecimiento y desarrollo de mujeres, o jóvenes, que son financiados por la municipalidad corren el riesgo de cancelarlos y afectar a la población en los territorios.

“Una de las consideraciones en el plano estratégico, es que el FODES, no debe entenderse solo para obras. El FODES debe contribuir al desarrollo económico del municipio, no se trata solo de la obra comunitaria o de la obra municipal. Se trata de comprender si la obra comunitaria va a contribuir o no a dignificar la vida en términos económicos de las personas y familias. Y en este sentido se debe discutir cual es el rol que tendrá el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, desde una perspectiva de una estrategia de desarrollo de las regiones y el fortalecimiento de la asociatividad municipal de desarrollo territorial, porque hablamos del desarrollo de los municipios”, sostuvo.

Como ISD, Villalta resaltó que han presentado una serie de consideraciones sobre el FODES, para que el equipo técnico y jurídico del órgano Ejecutivo pueda retomar en la decisión de reducir el porcentaje del mismo. Y tomar en cuenta, que la Constitución de la República en sus artículos 203 y 207, relacionados a la creación del FODES, definió claros objetivos en la creación de estos recursos económicos que están para dar autonomía económica a los municipios y generar capacidades para atender a la población de manera territorial.

“Una segunda consideración es de carácter institucional, creemos que no solo es crear una nueva entidad, si ya existe el Ministerio de Desarrollo, si existe el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, el FISDL, el ISDEM. Y si bien tenemos una amplia institucionalidad. Creemos que es más importante antes de crear otra institución, mejor buscar armonización de las leyes y de tener claro sus competencias”, consideró.

Sobre las razones de orden jurídico, Villalta indicó que una reforma al FODES, con la lógica de disminuir el porcentaje con la argumentación de un mal manejo de fondos o la mala gestión del Concejo Municipal, debe ser paralela la propuesta de una fiscalización más efectiva e inmediata.

“Se debería mejorar -ante esas razones- los mecanismos de control institucional de parte de la Corte de Cuentas de la República. Y mientras, esta entidad tampoco esté renteando a los alcaldes, que los ediles deben de pasarse de un partido político a otro dependiendo de quien tiene el control de la Corte de Cuentas, porque eso ha sucedido por muchos años. Es un problema de la mala gestión alimentada desde las entidades públicas, que han contribuido, entonces, es buscar nuevos mecanismos legales que permitan mayor gestión en el control municipal”, concluyó.