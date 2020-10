Debate presidencial aborda reapertura de EE.UU. ante Covid-19

Telesur

El segundo debate presidencial en Estados Unidos (EE.UU.) centró una buena parte de la polémica entre los candidatos Donald Trump y Joe Biden sobre la pandemia del coronavirus y la pertinencia o no de reabrir el país, sacando a relucir los más de 200.000 fallecidos desde que inició el brote en el país y las consiguientes repercusiones económicas.

El actual mandatario Donald Trump afirmó que “no vamos a cerrar”, pues “tenemos que abrir escuelas, abrir negocios”. En tanto, aseguró que la transmisión con maestros es leve, por lo que “no podemos mantener país cerrado, la economía es masiva, la gente pierde empleos, hay sucicidos, abriremos porque la cura no puede ser peor q el país”.

Por su parte, el exvicepresidente Joe Biden apoyó un posible nuevo confinamiento, que no necesariamente impacte en la economía, pues “cerraré al virus, no el país”.

“Trump es inepto y ha tenido que cerrar perdiendo formas de vida, pero se debería negociar qué hacer sobre las leyes de ayuda a las personas, necesitamos estándares, distancia social, no reabrir bares, ni gimnasios, y si se va a abrir, darle la posibilidad a las personas de abrir seguro, con escuelas con más maestros, mejores sistemas de ventilación”, advirtió Biden.

Para ello, agregó el candidato demócrata, hacen falta recursos, para poner divisores de plexiglás, pruebas realizar pruebas rápidas, para rastrear contactos, “y eso no es incongruente con abrir, pero hay que asegurarse que se hace de manera segura”.

Al respecto, Trump aseguró que iniciativas para frenar los contagios como el plexiglás “mata los negocios”, por lo tanto no las alienta. De igual forma, refirió que los casos de coronavirus han ido disminuyendo significativamente en relación con la situación a inicios del pasado mes de Marzo y la tasa de contagio ha bajado un 85 por ciento, al igual que la mortalidad.

Además, habló de una vacuna casi lista que “se anunciará pronto”, la cual se distribuiría por el ejército. Mientras, Biden reiteró que Trump es el “responsable del poco control” de la pandemia, que registra “1.000 muertes diarias y más de 70.000 nuevos casos por días” y resaltó que el mandatario no cuenta con un plan específico para enfrentar la Covid-19, calificando la gestión del republicano como “trágica”.

Ante la aseveración del actual mandatario de que los estadounidenses “están aprendiendo a vivir con la pandemia”, Biden alertó que la gente “está aprendiendo a morir con la Covid-19, estamos muriendo porque Trump nunca dijo que era peligroso, cuando estaba llegando dijo que no se preocuparan, que se iría”, lo que ocasionará que “perdamos miles de personas más”.

