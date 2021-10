De memoria: tertulia con don Alfredito Homenaje al Dr. Alfredo Martínez Moreno y su extraordinario aporte humanitario[1]

Caralvá

Fragmentos (…)

En Barcelona estuve hace como seis años, lo único que yo resiento es que todo está en catalán y no en español, es decir, como exdirector de la academia salvadoreña de la lengua española… ¡por eso voy contra el Barza! – AMM

Usted salió en televisión española recibiendo el Premio Príncipe de Asturias.

Si, el premio fue Príncipe de Asturias de la Concordia, no se concedió a uno, sino a todas las asociación de academias de la lengua, todos los directores fuimos, el premio fue entregado por el príncipe porque el Rey no asiste, para no quitarle protagonismo, pero la Reina si llega, -ya les voy a contar- él príncipe nos entregó un emblema el escudo de Asturias, muy lindo, entre ellos a Augusto Monterroso[2], pero el discurso que me impresionó fue el del cardenal Martini[3], él era papable, uno de los grandes expertos en la Biblia, su discurso sobre la globalización de la economía, tenía que ser acompañada por la globalización de la solidaridad, es lindísimo. Después del acto la Reina ofrecía una recepción, a todos los favorecidos y demás en el mejor hotel de Oviedo, ahí llegaron entre otros el embajador de El Salvador Miguel Ángel Salaverría Alcaine, el nuncio apostólico[4] que había estado aquí que eran muy amigos míos; ella estaba recibiendo a todos y cuando llego yo le digo: “yo tuve el honor de haber defendido a su señora madre la Reina Federica de Hannover, ante los ataques del más brillante de los delegados soviéticos, el canciller Andrei Vyshinsky[5]…

¿Cómo es eso, cuénteme? – Reina Sofía España

Tenía una gran fila tras de mí… me daba pena

Hace muchos años se discutía la integridad e independencia de Grecia, entonces Vyshinsky que era un orador indiscutible, además gran conocedor de la historia de la filosofía, un hombre con una voz potente, un poco cínico, pero desafiante contra los grandes, en un debate anterior el tema de la paz mundial, él había atacado al delegado de Taiwán -pero no estaba China continental todavía-, y al delegado de Chile, hacía constar que ese país dependía de las amistades de otras naciones, los delegados respondieron con una diatriba de insultos; el presidente de la comisión era Lester Bowles Pearson[6], quien fue primer ministro de Canadá, premio nobel de la paz; pero le tenía temor a Vyshinsky entonces no dijo nada; pero Pearson prohibió a los delegados de Taiwán y Chile que hablaran…pero no a Vyshinsk… luego en otra sesión sobre el asunto de Grecia afirma: Señor presidente, señores delegados que se puede esperar del Gobierno Monarco-fascista de Grecia…

En donde la Reina Federica ha tenido amante nazi…

Eso me indignó y dije: “Moción de orden señor presidente”, si recuerdan esta mañana cuando los delegados de Twain y Chile estaban defendiendo a sus países, usted prohibió usar palabras injuriosas contra el delegado soviético, pero ahora que el delegado soviético usa palabras groseras contra una soberana de un país miembro y además mujer, quiero que actúe con imparcialidad de la misma manera, entonces él presidente dijo:

En lo que a mí se refiere, continuaré dirigiendo los debates de manera imparcial y se borran esas palabras.

Epílogo de ese incidente.

Años después recibí una invitación para asistir a un congreso de la paz mundial y el imperio del derecho que se realizó en Atenas, en ese evento estuvo: Gonzalo Guerrero, Ortiz Mancía, Vitelio Melara, Ochoa Gómez… entre los presentes el Rey y la Reina, junto al primer ministro interino, – pensaba a este hombre lo he conocido- cuando se acercaba me acordé era el delegado de Grecia cuando el debate de la Reina y Vyshinsky, en aquella ocasión al terminar el debate, el delegado de Líbano Carlos Manlik quien era un eminente profesor de lógica y filosofía dijo en la sesión, Señor presidente antes que usted cierre el debate yo quiero rendir un homenaje al distinguido delegado de Grecia que ha recibido los agravios más grandes y ha mantenido la ecuanimidad con una dignidad admirable, ya que las grandes potencias se han quedado calladas en esta situación Líbano quiere rendirle un homenaje, luego contestó el delegado de Grecia: “agradezco la actuación del delegado de Líbano, pero quiero decir que Grecia no estuvo todo el tiempo sola, hubo delegados de El Salvador que dijeron palabras valientes…”

Resulta que éste Pipinelis[7] era oficial mayor de la cancillería y ex primer ministro, era un jurista y sobre todo humanista brillante, hablaba en francés y era como escuchar la Divina Comedia con todos los detalles de los grandes artistas, éste defendió con una gran dignidad a la Reina, estaba de Primer Ministro Interino; cuando nos despedimos le dije en inglés: “ yo tuve el honor de conocerlo en 1949 en la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el debate por la Independencia del Estado de Grecia, yo soy de El Salvador y me tocó solicitar al presidente de la comisión, ante los insultos que le habían hecho a la Reina, una moción de orden…

Mon cher ami – Pipinelis

Y me comienza a abrazar y me presentó a los medios de comunicación…

Volviendo a Oviedo[8], le digo a la Reina:

Yo tuve el honor de defender a su señora madre, de las aseveraciones injuriosas del delegado de la Unión Soviética… – AMM

¿Cuénteme? – Reina Sofía

En ese instante, el protocolo se interrumpió, porque hablamos… y los otros delegados en ese evento de la entrega del Premio Príncipe de Asturias se incomodaron…

Yo tengo que irme –AMM

No, siga, siga – Reina Sofía… yo sabía algo de eso, que habían insultado a mi madre…

Yo no le dije todo el texto – AMM

Sí, mi mamá se defendió muy bien – Reina Sofía

Yo apenadísimo ante la impaciencia de los otros seleccionados, detrás de mí estaba: Salverría y el Nuncio Apostólico que había estado acá… les pedí disculpas… pero así son las esas circunstancias.

Luego se inauguró en México la Academia de la lengua[9] llegaron los reyes de España, cuando tocó mi turno de saludarles la Reina Sofía me dijo:

-Yo lo conozco a usted – Reina Sofía

– Si su majestad… yo soy… Tal cosa… y además…

– Vuélvame a contar todo… Reina Sofía

