DE LA PATRIA NOS VAMOS ALEJANDO

Caralvá

Después del 28FEB la vida continuará con otra visión social que obliga aceptar un nuevo concepto de los poderes del Estado con una Asamblea con mayoría del partido oficialista, es una lectura que subordinó las propuestas tradicionales y las humilló dejándolas con una miseria de votos los cuales son reflejo de su peor momento electoral, éste evento insólito nos traslada al siglo pasado, con otros gobiernos.

La realidad no ha cambiado en absoluto, el modelo capitalista continúa intacto, los capitales bancarios, financieros, inversiones internacionales, propiedades, iglesias, industrias etc. están intactos, el único cambio será la forma de administración en la Asamblea y el Estado que no tendrá ningún reparo en: préstamos internacionales, proyectos de ley, dirección en la economía nacional etc. quizás el hambre no tendrá ningún cambio, porque este proceso no prometió nada, ni existió plan alguno, pero con objetividad a las mayorías populares “quizás” les agrada éste modelo de pan ahora y hambre para mañana.

En conjunto ha sido un proceso irregular, una campaña permanente desde Casa Presidencial, acciones ilegales, acoso e intimidación, procedimientos irregulares en la conformación de la Juntas Electorales, negación de deuda política a partidos, el acoso a las mujeres opositoras, etc. hemos perdido los valores de los Acuerdos de Paz.

Nuestra generación tiene un mosaico de hombres y mujeres que se forjaron en los años más inclemente de la dictadura militar, fueron héroes y gigantes en el sacrificio, muchos murieron otros aún conservan la preciada vida, además miles sumaron sus apoyos desinteresados, pero ahora esos han cambiado e incluso no pocos juran lealtad a seres diabólicos que combaten a sus propios amigos, ya no son amigos sino enemigos, que tristeza.

Conozco a personajes que tenían un amor incondicional por un color, una bandera, una familia e incluso sus familiares fueron asesinados por esos personajes demoníacos con los cuales ahora beben, comen y cobran salarios sorprendentes sin ningún remordimiento, son cínicos y tienen al Dios Baco en su entorno e incluso conspiran la muerte de sus antiguos camaradas…

Esos individuos son aspirantes a dictadores desde el primero al último, pero tienen esa opacidad tenebrosa del insano deseo de eliminar todo, incluso la memoria…

Así como en la antigüedad, si no se tienen bienes para cubrir las necesidades básicas, nada evitará el infortunio… ni los tesoros de los templos de roma, ni sus cercanías serán respetados, se apoderarán de todo, los bienes y propiedades particulares, así sucedió en aquellas lejanas épocas, había una multitud despojada para otorgarla a otro que reclamaba esos patrimonios, así las familias de muchas ciudades, quintas o caseríos fueron errantes por la República, pidiendo pan y asilo.

En el año del Bicentenario de la Patria, saludemos la Historia con honor, Patria nuestra con memoria y lucha heroica de tantas generaciones por ahora: “De la Patria nos vamos alejando… de oscuridad el mundo va cubriendo”[1]

[1] Églogas y Geórgicas /Publio Virgilio Maron