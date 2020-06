David Rivas reitera su inocencia a su salida del Penal 

Joaquín Salazar

«Son 2 años de mi vida de una acusación injusta, soy inocente y el Señor Douglas Meléndez y Jorge Cortés me incluyeron en este proceso, sabiendo que soy inocente», dijo el ex secretario de comunicaciones de la Presidencia David Rivas, quién este viernes recobró su libertad, luego de que el Juzgado Séptimo de Instrucción lo dejará en libertad condicional al cumplimiento de dos años de prisión sin ser condenado.

«Estoy bien, estoy tranquilo, tengo mi conciencia tranquila. Estoy bien ante Dios, él sabe que soy inocente y que vamos a demostrar nuestra inocencia», agregó Rivas.

El ex secretario es acusado, junto a otras 30 personas, incluido el expresidente Mauricio Funes, de lavado de dinero y activos de fodos de la partida reservada. Sin embargo, todos los acusados, incluyendo Funes, han reiterado que no hay pruebas que sustenten los delitos que les imputan. Junto a Rivas otros cinco funcionarios salieron en libertad y otros tres, que también fueron beneficiados con esta medida, no salieron por tener casos pendientes en otros juzgados.