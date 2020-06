Cumpleaños de Elizabeth II y de Donald Trump

Isaac Bigio

En el segundo fin de semana de junio se festejan los cumpleaños de la mujer y también del hombre más poderoso que hay en el mundo. El sábado 13 es el aniversario oficial de Elizabeth II, reina e unos 35 países y territorios esparcidos por los 5 mares y 8 continentes. El domingo 14 es el de Donald Trump, el Presidente de la mayor potencia global.

Ambos son las principales figuras del idioma inglés, la lengua de la globalización, y también de la principal alianza militar que existe: la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La primera ya tiene 94 años de edad y le supera a Trump por dos décadas, además del hecho de tener dos cumpleaños. El primero es el del 21 de abril pues en esa fecha de 1926 ella vino al mundo y el segundo es en el segundo sábado de junio pues es la fecha que se ha escogido para realizar en pleno calor veraniego un gran desfile militar y una serie de celebraciones.

A pesar del tremendo poder que estos personajes tienen, sus respectivos cumpleaños no van a poder ser honrados con fiestas debido al coronavirus y al estallido social antirracista. El COVID-19 puede que logre que esta sea la última vez que ambas figuras celebren sus días en una posición ejecutiva. Un biógrafo real afirma que el trono se ha ido deslizando cada vez más en manos del heredero Carlos mientras que su madre ya está muy mayor y su padre, quien acaba de cumplir 99 años, ya no aparece en público. Por su parte, Trump cada vez pierde más terreno de cara a ser reelecto este noviembre en la Casa Blanca.

Las fiestas de aniversario que deberían darse dicho fin de semana van a quedar opacadas por fuertes manifestaciones antirracistas que ahora buscan derrumbar estatuas de personalidades históricas asociadas a la esclavitud pero que han sido “padres de la patria” en ambas potencias.

ELIZABETH II CUMPLE 94 AÑOS

Elizabeth II es ya la única mandataria del planeta en llegar a los 94 años de edad, de los cuales un 70% de ellos los ha pasado como reina. Aparte de ella, ninguna otra persona hoy en el planeta lleva superando los 68 años ininterrumpidos en la jefatura de un Estado. Y, encima, ella lo es de 16 Estados independientes que forman parte de un conjunto de 35 países y territorios esparcidos por todos los 8 continentes.

HERENCIA REAL

Elizabeth Windsor vino al mundo el 21 de abril de 1926 a las 2.40 de la madrugada y dio su primer discurso radial al mundo en 1940, hace 8 décadas atrás, cuando aún pasaba de ser una niña a una adolescente.

Ella vivió en carne propia la II Guerra Mundial y su reinado abarcó casi todas las 4 décadas de la Guerra Fría y las más de 7 décadas que lleva teniendo la Unión Europea. Ella lleva en el poder más tiempo que los años que tienen la mayoría de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, de los cuales, además, más de la cuarta parte le reconoce como cabeza de su Mancomunidad Británica de Naciones.

Ella heredó el cargo al morir su padre, el rey George VI, el 6 de febrero de 1952 y ha superado a su tía tatarabuela Victoria como la o el monarca que más tiempo ha reinado a los británicos. A diferencia de Victoria, de su bisabuelo Edward VII, de su abuelo George V, de su tío Edward VIII y de su padre George VI, ella nunca llegó a tener el título de “Emperadora de la India” con el cual se afirmaba el dominio británico sobre dicho subcontinente donde se encuentran ahora las actuales repúblicas de India, Pakistán, Bangladesh, Birmania y Sri Lanka.

Poco antes de posesionarse en el trono, esta región, cuyos habitantes exceden a los de China, se independizó, aunque dentro del marco de la Mancomunidad Británica de Naciones. De hecho, la mitad de las 32 naciones que inicialmente aceptaron a Elizabeth II como su Soberana terminaron declarándose en repúblicas que nominan a sus respectivos jefes de Estado.

LA MUJER QUE MÁS TIEMPO HA SIDO REINA EN LA HISTORIA

Solo hay otros 3 Jefes de Estados soberanos que a Elizabeth II le hayan superado por tanto tiempo en el poder durante toda la historia universal. Paradójicamente ella logró entrar al cuarto lugar en el ranking de los monarcas más longevos del globo apenas se inició la crisis del COVID-19 en su país. Hace un mes y medio ella desplazó de ese puesto al rey maya de Palenque K’inich Janaab’ Pakal I, quien gobernó en la península mesoamericana de Yucatán entre los años 615 y 683 de nuestra era.

Por un extraordinario suceso del destino la principal corona de la era espacial ahora no podrá celebrar su “happy birthday” en las calles. Esto debido a que ha aparecido un imperio más poderoso que el de su corona, el del coronavirus.

Ninguna otra nación del mundo tiene tantas víctimas fatalidades por COVID-19 en relación a sus habitantes como Inglaterra.

REINA

Se suele decir que Elizabeth II es la reina de los británicos, pero ella, en verdad, es una reina americana. Ningún jefe de Estado del siglo XXI ha llegado a regentar más de 10 millones de kilómetros cuadrados en las Américas, continente donde Elizabeth II es reina de territorios que son 20 veces mayores a Gran Bretaña. De hecho, la mayoría de sus territorios queda en las Américas.

No obstante, donde ella es más popular es en su propia patria. Allí, ella y todo lo que tiene que ver con ella (incluyendo sus perros), son tratados como un símbolo nacional. Su rostro aparece en todos los billetes y estampillas La identificación de toda una nación con una persona o con una familia es algo inaudito en una república democrática, pero ésta es una de las claves de la estabilidad británica.

ESTABILIDAD

El Reino Unido es la única potencia que en sus 3 de siglos de vida nunca ha conocido una guerra civil o una ocupación extranjera, y también que ha mantenido ininterrumpidamente un Parlamento. Esto, en parte, se ha debido a su capacidad de amoldar el tradicionalismo feudal con modernizaciones tecnológicas, económicas y políticas.

Mientras en el resto de Europa las noblezas han sido depuestas temporal o definitivamente por revoluciones, la británica ha mantenido muchos de sus privilegios y el control de la no electa Cámara Alta.

En Inglaterra y Gales, la justicia no se basa en un Código o una Constitución con normas, sino en cortes reales subordinadas a la monarquía. Las Fuerzas Aéreas de su país no tienen el apelativo de “Nacionales” o “Británicas”, sino “Reales”.

A pesar de que su posición y su vasta fortuna provienen de un pasado feudal y totalitario, la monarquía británica es muy popular en su país (y en el mundo) gracias a que se mantiene distante del ejercicio directo del poder dejando que hasta los socialistas puedan gobernar Londres, en tanto que fue el pilar de la revolución industrial y se esfuerza en renovarse constantemente.

Elizabeth II y su padre fueron quienes presidieron el proceso de descolonización que más humanos ha afectado. Todo ello evitando una ruptura violenta como la que se dio entre España e Hispanoamérica haciendo que ella hoy presida la mayor mancomunidad de naciones (la Commonwealth que agrupa a 54 de los 193 miembros de Naciones Unidas y a un cuarto de la población global).

SÚPER PODEROSA

Elizabeth II es la mujer más poderosa del planeta. Ella es la monarca de los 4 países del Reino Unido, de dos territorios insulares cercanos a Inglaterra, de otros 16 países independiente (incluidos 10 de los 35 que componen las Américas) y de un adicional de 14 territorios en todos los 8 continentes que hay. Ella regenta la mitad de la superficie del continente norteamericano y la casi totalidad de los continentes de Australia y Zelandia. Todos los dominios que aceptan a Elizabeth II como su jefa de Estado suman un territorio mayor al del Estado más grande que hay (Rusia).

Además, mientras se acusa a varios gobiernos musulmanes de ser teocráticos, es bueno recordar que los británicos también tienen un país sin constitución y con teocracia. Elizabeth II es la gobernadora oficial de la Iglesia de Inglaterra, la cual es el eje de la tercera iglesia del planeta (la anglicana que tiene 70 millones de fieles).

Elizabeth II es la mujer más poderosa del planeta. Sus admiradores dicen que su monarquía constitucional garantiza una de las democracias más estables y tolerantes del mundo, que la monarquía promueve el turismo y la identidad nacional, y que ella, a diferencia de otros reyes y dictadores, solo ha tenido primeros ministros que representen a su parlamento.

CONTROVERSIAS

Sus críticos aducen que ella ha liderado una veintena de guerras e invasiones, que sigue teniendo colonias, que fomenta la desigualdad de clases y a los privilegiados, que no deja que Gran Bretaña pueda elegir a su cámara alta o a su jefatura de Estado, que tiene demasiadas exoneraciones tributarias y parasita a las finanzas públicas y que removió a un gobierno electo en Australia (1975).

Pese a que se le suele presentar en fotos familiares o con un rastro de abuela bonachona, Elizabeth II es la única mandataria en la historia mundial que ha heredado teniendo a su disposición cientos de cabezas nucleares. Ella, a su vez, puede declarar una guerra sin pasar por su respectivo Parlamento.

OTRA CORONA QUE RIVALIZA CON ELLA: LA DEL VIRUS

Elizabeth II lleva 73 años casada con su pariente lejano Felipe quien le lleva 5 años de edad y está cercano a cumplir un siglo de vida. Ninguna pareja que está en el poder viene durando tanto.

La pareja real busca ser el ejemplo de una familia tradicional. Mientras que sus detractores les cuestionan por haber apartado a la modernizadora Diana (a la que el padre de su difunto novio acusa a Philip de haber estado en un complot para matarla) y por ser racistas, sus seguidores en todo el mundo ven en ésta un modelo de buenas costumbres y mesura.

Reino Unido es el único país del mundo que no va con una sola selección a los mundiales de fútbol pues cada uno de sus 4 países componentes (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) van a estas competencias con su propio elenco. De allí que ella tiene 19 equipos jugando en cada mundial.

Ella, sin embargo ahora no puede permitir que se juegue dicho deporte creado en su propia patria, pues el COVID con ese mismo número 19 se lo impide.

Los virus son un ente más diminuto que la forma más diminuta de vida que es un organismo unicelular. Y hoy, uno de éstos, ha demostrado ser capaz de generar un imperio cuya expansión es más acelerada y global que la que haya tenido cualquier mandatario humano. Tal es la fragilidad de la monarquía ante ello que los principales países donde reina Elizabeth II están semi-paralizados o en cuarentena y que el sucesor al trono, el Príncipe Carlos, y el Jefe de Gobierno de Su Majestad, Boris Johnson, llegaron a quedar contaminados por éste.