Culpan a Trump de mal manejo de pandemia y reacciona irritado

Washington / Prensa Latina

Un irritado presidente Donald Trump arremetió hoy contra la publicación de un video en Internet que lo culpa del mal manejo de la pandemia de la Covid-19 y los posteriores daños económicos a Estados Unidos.

El audiovisual de poco más de un minuto de duración, fue realizado por The Lincoln Project, un Comité de Acción Política de conservadores contra Trump cofundado por George Conway, experto legal y esposo de una de las consejeras de más alto perfil de la Casa Blanca, Kellyanne Conway.

En el clip titulado Mourning In America (Duelo en América) se utiliza un juego de palabras con ‘Morning America'(Buen día, América) una frase acuñada en su campaña de 1984 por Ronald Reagan.

El Lincoln Proyect, integrado por republicanos y conservadores que abandonaron el partido de la llamada fuerza roja, advierte en el material que decenas de miles en todo el país han muerto por el ‘virus mortal que Trump ignoró’.

Señala además que ‘hay duelo en Estados Unidos. Y bajo el liderazgo de Donald Trump, nuestro país es más débil, más enfermo y más pobre’, y está al borde de una nueva Gran Depresión, en referencia a la crisis financiera mundial de 1929.

‘Y ahora, los estadounidenses preguntan si tenemos otros cuatro años como este, ¿existirá incluso un Estados Unidos?’, añadió el video difundido en la red social Twitter.

Trump, quien siente la amenaza de la pandemia sobre sus afanes de reelección en noviembre, reaccionó con insultos contra Conway en una serie de tuits que escribió durante la madrugada.

En sus mensajes apuntó al ‘grupo de republicanos de RINO (Republicans In Name Only, expresión que se usa para cuestionar las ‘credenciales’ de un republicano) que fracasó gravemente hace 12 años, luego nuevamente hace 8 años, y luego fue golpeado DURAMENTE por mí’.

Más adelante, tilda al esposo de su asesora de ser ‘un político primerizo’ que copió sin imaginación ‘el concepto de un anuncio de Ronald Reagan, ‘Morning in America’, haciendo todo lo posible para vengarse de todos sus muchos fracasos’.

Luego dio una relación de algunos de los logros que se atribuye y recalca a Conway que ‘su llamado Proyecto Lincoln es una vergüenza para el Honesto Abe (como se le llama coloquialmente a Abraham Lincoln, el presidente número 16 de Estados Unidos)’.

El gobernante también descargó su malestar sobre otros integrantes del Lincoln Project, a los que dijo: ‘Todos son PERDEDORES?!’

Mientras, el grupo respondió con ironía: ‘Ya que está despierto y navegando por Internet, @realDonaldTrump, aquí hay una pequeña historia para dormir solo para usted … buenas noches, Sr. Presidente’.

Estados Unidos registra más contagios y muertes que cualquier país del mundo. Estadísticas actualizadas el martes reportan más de un millón 200 mil de infectados por el coronavirus SARS-Cov-2 y unos 69 mil 680 fallecidos.