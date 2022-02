Cuestionan que medicamentos de kit tenga impacto en control y prevención del COVID-19

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

No hay ningún indicio que la estrategia de distribuir el kit ambulatorio del Ministerio de Salud tenga algún impacto en el control y prevención de la pandemia. Este kit contiene seis “medicamentos”, de los cuales solo uno podría ser útil para algunos síntomas del COVID-19, así lo señaló el médico epidemiólogo, Wilfrido Clará.

Enfatizó que respaldar el uso de ivermectina, un conocido antiparasitario excelente en tratar piojos en la cabeza, lombrices intestinales y sarna, para prevenir o tratar el COVID-19 es un acto no basado en la ciencia y contraviene las recomendaciones de la OMS y entes reguladores de prestigio, como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas).

Asimismo, explicó que de los seis medicamentos” del kit ambulatorio solo el acetaminofén podría ser de alguna utilidad contra algunos síntomas de COVID-19, de los otros cinco no hay al momento evidencia científica que justifique su uso para el virus. La FDA no ha autorizado ni aprobado la ivermectina para el tratamiento o la prevención del covid en personas o animales, no ha demostrado ser segura ni eficaz para estas indicaciones.

Las sobredosis de ivermectina puede provocar náuseas, vómitos, diarrea, presión arterial baja, reacciones alérgicas como picor y urticaria, mareos, problemas de equilibrio, convulsiones, coma e incluso la muerte.

Clará manifestó que a pesar del esfuerzo de los equipos operativos de vacunación contra el COVID-19 en El Salvador, la aplicación de primera y segunda dosis están estancadas desde hace 18 y 9 semanas respectivamente. De acuerdo con las proyecciones de Our World in Data El Salvador es uno de los países de América que no alcanzará a vacunar al 70% de su población total con esquema primario completo a mitad de 2022.

“Qué tan difícil es para el MINSAL poner a disposición de la población los datos de monitorización pandémica de gravedad y vacunación contra COVID-19, sería útil conocer el número de personas fallecidas que fueron inhumadas y cremadas con protocolo covid por mes, durante la pandemia a la fecha. Eso sería un buen un porcentaje del número real de fallecidos por el virus en el país, dado el masivo subregistro acumulado del +600%”, expresó el epidemiólogo.

A la vez, sostuvo que la monitorización pandémica es disfuncional en calidad, cantidad, exactitud y oportunidad de sus datos e indicadores. Hasta el 10 de febrero de 2022 el Ministerio de Salud contabiliza 10,084,718 de vacunas aplicadas, de las cuales 4,537,372 corresponde a primera dosis; 4,226,787 a la segunda y 1,307,859 ya completaron el esquema con la dosis de refuerzo.

Desde que se descubrió el primer caso en el país, la nueva normalidad depende del uso de mascarillas, usar alcohol gel y el distanciamiento social

A El Salvador el primer cargamento de vacunas que llegó fue de la República de China, luego de Estados Unidos, La India, Gran Bretaña entre otros.

Las noticias sobre la pandemia en el país siguen siendo desalentadoras, las cifras de fallecidos lejos de descender van en aumento.

Y es que esta pandemia cuyo virus fue descubierto en diciembre del 2019 cuando se reportaron los primeros casos en Hunam, provincia de Hubei, de la República Popular China, se expandió por todo el mundo y a casi dos años de estar contagiando y cobrando víctimas, pese a que también ya hay vacunas, sigue avanzando.

Sobre las cifras reales de contagio en el país, hay declaraciones en las que gremios médicos han cuestionado el total de los contagios y las cifras de muertos.

El llamado de las autoridades es que en esta nueva normalidad el mantenerse seguro del contagio depende del uso de mascarillas, usar alcohol gel y el distanciamiento social.