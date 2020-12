Cuerpo de Bomberos pide refuerzo presupuestario de $11 millones

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El viceministro de Gobernación y encargado del despacho ministerial, Franklin Castro anunció que en el Presupuesto General de la Nación 2021 se ha solicitado un refuerzo por $11 millones, para fortalecer el trabajo del Cuerpo de Bomberos con la compra de equipo, la creación de un Centro de Operaciones Logístico en Ciudad Arce, La Libertad y un Centro de Capacitaciones.

“Si los diputados lo aprueban, el próximo año tendremos un refuerzo presupuestario que servirá para equiparlos y sacarlos adelante; es importante que trabajemos coordinadamente, ustedes se esfuerzan trabajando 24/7 por la población y arriesgan sus vidas para apagar un incendio. La única certeza que tienen es que van a venir a trabajar, pero no saben si regresarán a su casa”, señaló Castro.

Asimismo, enfatizó en el esfuerzo y valentía de los bomberos en apagar el incendio en la planta de gas, en Soyapango, hecho ocurrido la tarde del pasado sábado, ya que de forma rápida y segura actuaron para evitar mayores afectaciones a la población. Aplaudió la acción heroica del teniente Carlos Carreño, el bombero que cerró la válvula desde donde se originó la fuga la cual habría provocado el incendio en la planta de gas.

“Carlos Carreño buscó la válvula de paso del gas y, a pesar del fuego, arriesgó su vida cerrándola, es un acto heroico del teniente, de quien nos sentimos orgullosos porque salvaguardó la vida de muchos salvadoreños. Estos días atrás han demostrado valentía, sin la intervención inmediata de ustedes el alcance que el fuego hubiese tenido habría sido de grandes dimensiones”, recalcó el viceministro de Gobernación.

Debido a la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, Bomberos pidió a la población que los niños no manipulen pólvora y cuidarlos de quemaduras; también recomendó que los menores de edad no guarden cohetes en los bolsillos, no explotar productos pirotécnicos dentro de envases o latas y evitar que recojan la pólvora sin reventar.

Como parte de las celebraciones del Día del Bombero, las autoridades, junto al embajador Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, festejaron a los voluntarios y reconocieron la abnegación con la que desarrollan su labor día a día.

El Día del Bombero Salvadoreño se celebra cada 4 de diciembre, como reconocimiento a la ardua e incondicional labor que el personal desarrolla; este día es en honor a Santa Bárbara, quien fue quemada y en su martirio un rayo cayó sobre su verdugo, por lo que se le reconoce como patrona de lo relacionado con el fuego y los explosivos.