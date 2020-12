Cuba exige a Estados Unidos respeto a su soberanía

La Habana/Prensa Latina

El director general para Estados Unidos de la cancillería de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó que la mayor de las Antillas defenderá su soberanía frente a las agresiones que intensifica hoy la nación norteamericana.

Cuba no tolerará intervención en sus asuntos internos y defenderá siempre su derecho a la autodeterminación, afirmó el diplomático cubano en comparecencia televisiva ofrecida este lunes para denunciar la participación de la embajada de esa potencia norteña en La Habana en actos de desestabilización.

Fernández de Cossío amplió información sobre la implicación directa del encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga-Brown, en apoyo a los protagonistas de una supuesta huelga de hambre en una barriada habanera.

Con esa acción, amplificada a través de las redes sociales, los integrantes del llamado Movimiento San Isidro intentaron forzar la liberación de uno de sus miembros sancionado por el delito de desacato a las autoridades.

Detalló que el diplomático estadounidense fue convocado el pasado sábado a la cancillería de la isla para recordarle las reglas de comportamiento establecidas por la Convención de Viena, y asegurarle que Cuba no tolerará intromisiones en sus asuntos internos.

De acuerdo con una nota de prensa de la cancillería de la isla, emitida ese día, en el contacto Fernández de Cossío pidió a Zúñiga-Brown que reiterara esa afirmación al Departamento de Estado.

Enfatizó, además, que Cuba no acepta ese comportamiento, y que no le tolerará a él y su Embajada que se conduzcan en Cuba en desacato de la ley y las normas, en violación de sus obligaciones como diplomático.