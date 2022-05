Cuba aboga por diálogo ante desafíos de Latinoamérica y el Caribe

La Habana/Prensa Latina

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ratificó hoy la necesidad de la unidad y el diálogo entre países para enfrentar los desafíos de América Latina y el Caribe, ideas expresadas en la reciente cumbre de ALBA-TCP.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el mandatario insistió en el llamado “a unir, no a dividir; a sumar, no a restar; a dialogar, no a confrontar; a respetar, no a imponer”.

Según el jefe de Estado, urge afianzar mecanismos auténticos de integración y concertación latinoamericanos y caribeños.

“Unidos lograremos defender de forma efectiva nuestra soberanía y autodeterminación, sin injerencias ni presiones externas”, dijo la víspera en la XXI Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

La reunión, que sesionó en esta capital, denunció que Estados Unidos asume de manera ilegítima el rol de árbitro de la democracia y utiliza el sistema panamericano como instrumento de dominación.

Los presentes rechazaron la política de exclusión aplicada por el Gobierno de esa potencia de cara a la IX Cumbre de las Américas, prevista para junio en Los Ángeles, y calificaron la decisión de no incluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de retroceso histórico que lesiona la soberanía de las naciones.

Esta semana, Díaz-Canel afirmó que en ningún caso Cuba asistirá a la cumbre convocada por Washington.

“Compartimos la posición de los líderes de la región que han reclamado con firmeza que todos tienen que ser invitados en pie de igualdad”, aseveró.

También el pasado lunes tuvo lugar aquí el III Foro de la Sociedad Civil Pensando Américas, en el cual diversas organizaciones condenaron la selectividad y dobles raseros de Estados Unidos al impedir a las naciones de la región la participación en un supuesto evento de Las Américas.

En la declaración final de la cita, los presentes también repudiaron la negativa de Washington a aceptar la inscripción y otorgar visados a actores sociales de la isla que participarían en foros paralelos a la reunión hemisférica.

Además en estos días el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, realiza una visita oficial a La Habana, en la cual conversó con autoridades y recibió, de manos del presidente Díaz-Canel, la Orden Nacional José Martí, la más alta condecoración del Estado cubano.

El líder caribeño intervino en la XXI Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de ALBA-TCP en defensa de la participación de todos los países del área en la cita continental organizada en California.