Cuaresma camino para vivir más cerca de Jesús

Alma Vilches

Entre cánticos de penitencias y oraciones, los fieles católicos de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en el centro de San Salvador, reflexionaron ayer, durante el tercer viernes de Cuaresma, las estaciones del Vía Crucis, donde se contemplan los momentos de dolor y sufrimiento que Jesús padeció camino al Calvario para ser crucificado.

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión y preparación a la gran fiesta de la Pascua, es momento para arrepentirse de los pecados y cambiar a fin de ser mejores personas y poder vivir más cerca de Cristo.

El sacerdote Irineo Callejas, párroco de la iglesia La Merced, manifestó que una persona sin amor en su corazón se llena de odio y mata los buenos deseos de los demás, por eso el objetivo de esta Cuaresma es continuar el camino y llegar a la meta que es una Semana Santa en santidad.

“El Señor sabe nuestras debilidades, pero muchas veces nos portamos mal no solo con los demás, sino con nosotros mismos, no nos tenemos compasión, tolerancia, somos violentos, pero el Señor es bondad, paz y gracia. No guarden odio en sus corazones, porque eso es veneno, es como un cáncer que poco a poco va comiendo”, afirmó.

Asimismo, dijo que el vía crucis debe asemejar a la vida de cada uno, ser como Jesús y no renegar de la cruz, sino saberla cargar con amor, respetar al prójimo y tratarlo con misericordia, tal como lo enseñó él en su vida pública.

Durante la Cuaresma en las diferentes comunidades y parroquias se conmemora con mucha devoción este tiempo con el ejercicio espiritual del vía crucis, que trata de un momento de oración, el cual busca la meditación de la pasión de Jesucristo en su camino al Calvario, el cual se representa con una serie de imágenes de la Pasión o “Estaciones”, correspondientes a los momentos de sufrimiento de Jesús camino al Gólgota, por la salvación de la humanidad.

La iglesia invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo buenas obras, practicando una serie de actitudes cristianas que ayudan a parecerse más a Jesucristo, ya que por acción del pecado el hombre se aleja más de Dios.