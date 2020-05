Cuarentena continúa hasta el 6 de junio anuncia Gobierno

Gobierno anunció el Decreto Ejecutivo 26 -emitido por el Ministerio de Salud- que extiende por 15 días más la cuarentena domiciliaria obligatoria, y otras disposiciones para evitar la propagación de COVID-19.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Ernesto Castro, secretario privado de la Presidencia anunció -la noche de este martes- que el Gobierno ha puesto en marcha el Decreto Ministerial 26 que mantendrá la cuarentena domiciliaria hasta el 6 de junio, por lo que se mantienen las medidas ya establecidas en la Cuarentena Especial que inició 15 días atrás. Este decreto se suma al esfuerzo del Decreto Ejecutivo 19 que tendrá la reapertura económica hasta el 6 de junio.

“Le pedimos al pueblo estar atento a los anuncios oficiales, no dejarse engañar de esta gente que está tratando de manipular todo, no hay nada del otro mundo no hay restricciones aparte, seguramente saldrán algunos ataques de los mismos de siempre, pero le pedimos calma a la población”, sostuvo Castro.

El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro explicó que el Decreto Ejecutivo 26 contiene la cuarentena domiciliar obligatoria, la regulación de las medidas de sanitarias que ya se habían establecido.

“Esta cuarentena ya se encontraba determinada, a las 12 de la noche de hoy (ayer) vence la cuarentena, por lo que este Decreto pretende establecer la cuarentena domiciliar hasta el seis de junio. Usted debe permanecer en su casa, cuidar a su familia, ser un héroe quedándose en su casa, solo salga a través de la fecha determinada por el último número de DUI”, dijo.

La medida se mantiene debido a que la curva de contagios continúa al alza, y el aislamiento es la única forma para evitar el contagio. Con este decreto se mantiene las medidas de retención para las personas que sean nexos epidemiológicos y personas que violen la cuarentena domiciliar.

Asimismo, establece la prohibición del transporte colectivo, seguirá restringido “ya que es uno de los principales focos para contagiarse de COVID-19”, sostuvo el secretario jurídico. Además, se seguirá apoyando a las personas con enfermedades crónicas para que lleguen a sus consultas médicas y retiro de medicamentos. Se mantiene la medida de no pasar a otros municipios salvo que no exista un supermercado o mercado en su municipio.

Decreto 19 (Ley de Emergencia)

El secretario jurídico Conan Castro reveló que el Ejecutivo emitiría el decreto 19, en las próximas horas, el cuál, según afirmó, está basado en un informe de la Comisión de Protección Civil y que en esencia, decreta un nuevo estado de emergencia.

El secretario jurídico aseveró que es “únicamente un decreto de emergencia”, que deroga al anulado decreto 18 y que “no restringe derechos”, sin embargo, admitió que es en el marco de un estado de emergencia en el que se pueden establecer restricciones. El equipo jurídico evitó dar más detalles al respecto.

El decreto 19 estará basado en el artículo 24 de la Ley de Protección, el cual otorga facultad al presidente de la Repúblicadecretar estado de emergencia sólo en casos específicos, según explicó el asesor jurídico Javier Argueta, y se enmarca dentro de los dictámenes constitucionales, ya que el mencionado artículo no ha sido declarado inconstitucional y enfatizó en que el nuevo decreto “reúne todos los aspectos mínimos y máximos de constitucionalidad”.