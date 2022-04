Cruz Verde anuncia Plan Operativo Verano 2022

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

A fin de prestar auxilio y asistencia prehospitalaria durante las actividades de la Semana Santa, Cruz Verde dio a conocer el “Plan Operativo Verano 2022”, que iniciará desde el sábado 9 hasta el domingo 17 de abril, donde participarán 850 personas, entre socorristas, aspirantes a socorristas, rescatistas, guardavidas, médicos, enfermeros, técnicos en enfermería y operadores de emergencia.

El presidente de Cruz Verde, Luis Laínez, detalló que el plan contará con 25 ambulancias, 4 unidades de rescate y 3 herramientas hidráulicas, brindarán cobertura en 11 playas, San Diego, El Obispo, Conchalio, San Blas, Majahual, El Tunco, El Sunzal, El Zonte, Barra de Santiago, Metalío y El Cuco.

Asimismo, instalarán alrededor de 21 puestos de socorro en las principales carreteras, entre estas Comalapa, Puerto de La Libertad, Troncal del Norte, Sonsonate, Santa Ana, Redondel Conchalio y Surf City. Además, las 24 seccionales estarán activadas para brindar cobertura a los distintos eventos religiosos.

“Estas acciones se dan en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil para atender las diferentes eventualidades en la Semana Mayor, el objetivo es salvar vidas y prevenir que las personas tengan accidentes en las carreteras, hacemos un llamado a la población de estar atentos a las recomendaciones de los socorristas. Cualquiera emergencia pueden llamar al centro de operaciones 2284-5793”, señaló Laínez.

Oscar Meléndez, jefe de operaciones de Cruz Verde, dijo que una de las principales emergencia durante las vacaciones de Semana Santa es con las personas ebrias que insisten en entrar al mar, así como conducir al haber ingerido bebidas embriagantes, lo cual provoca incremento en los accidentes de tránsito.

“Los accidentes en motos nos están dando muchas emergencias, la mejor seguridad es que si consume bebidas alcohólicas no conduzca, lo ideal es buscar un motorista auxiliar, se nos da personas que van conduciendo y usando el celular. A los veraneantes les pedimos no bañarse en las playas al mediodía, ya que en ese tiempo los guardavidas tienen su hora de almuerzo y no están pendientes de las personas”, expresó.