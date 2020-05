Cruz Roja Salvadoreña aclara que no solicitan información personal en línea

Cruz Roja Salvadoreña aclaró que su homóloga española no está solicitando datos personales a través de redes sociales o correos electrónicos, por lo que pide no caer en información falsa. La entidad humanitaria sigue trabajando al servicio de los salvadoreños. Foto Diario Co Latino/@CruzRojaSal